Flávio Ricco: Neto de Benedito pode furar a bolha na fila das nove na Globo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Mais conhecido por adaptar textos consagrados do avô, Benedito Ruy Barbosa, como “Pantanal” e “Renascer”, Bruno Luperi trabalha na criação de um projeto para as 21h da Globo.

No entanto, para chegar lá, ainda existem etapas pela frente e a principal delas é ter sua sinopse aprovada, para, aí sim, se colocar na fila de exibição.

Mas o que chama atenção nessa iniciativa é o caminho trilhado pelo roteirista para tentar alcançar, em voo solo, um espaço no mais disputado horário de novelas da emissora.

Normalmente os medalhões das oito, que virou nove, começavam ou eram testados em outras faixas, com trabalhos autorais às 6h ou 7h, até se garantirem no topo.

Luperi corre o risco de furar essa bolha e entrar por cima, sem “pedágio” e nenhum um trabalho autoral inédito, porque sempre ficou na adaptação de novelas do avô. Novos tempos!

Antes dele, porém, percebe-se forte aposta na maior experiência. Depois de “Vale Tudo”, da Manuela Dias, será a vez do Aguinaldo Silva com “Três Graças”; seguido de Walcyr Carrasco, em “Quem Ama Cuida”. Além, claro, do João Emanuel Carneiro, que também já está se garantindo por aí.

TV Tudo

Separando as coisas - 1

A Record, nem poderia ser diferente, ainda está meio assim, no que diz respeito à Copa do Mundo e o SBT, além da Globo ter conquistado os direitos para a TV aberta.

Mas não pretende alterar seu modo de conduzir as coisas.

Separando as coisas – 2

Em consultas realizadas pela coluna, percebe-se que o episódio da Copa do Mundo não irá modificar a forma da sua direção pensar e agir nas próximas concorrências de direito.

Diante disso, o processo da Libertadores, período 2027 – 2029 às vésperas, vai obedecer aos mesmo critérios de disputas anteriores.

Por exemplo

Com base naquilo que tem conquistado, Paulistão e Libertadores, a direção da Record trabalha com custos determinados para cada jogo, respeitando, claro, a importância de cada competição.

Quanto à proposta pela Libertadores, em vias de ser entregue, está sendo feita toda essa conta.

Sai dessa!

Luís Roberto - DIVULGAÇÃO

Luís Roberto, narrador da Globo, sempre teve as qualidades dele e, não por acaso, chegou onde chegou. Gente boa e bom profissional, é mais o que falam dele.

Mas, por favor, sem essa de “GUOL!”. Primeiro que não existe e também porque é muito chato.

Até porque

O “Gol!”, que historicamente os narradores sempre souberam explodir tão bem, fora tudo, é o momento mais sublime de um jogo de futebol. É marcante, único.

Vamos combinar que, “Guol”, nada a ver.

Movimentos

A parceria Record-Seriella, a partir desta segunda-feira, já vai dedicar mais atenção ao projeto da superprodução “Ben-Hur”, considerado um investimento ousado, para exibição em ano de Copa do Mundo.

O objetivo é disparar a pré-produção em outubro, em sintonia com todas as áreas envolvidas.

Documentário - 1

O documentário “Aquele Abraço”, produzido e dirigido por Ronan Horta, foi selecionado para o Festival de Cinema Brasileiro em Los Angeles (LABRFF), agora em outubro.

O filme resgata a história de uma das maiores ações de conscientização ambiental já realizadas no Brasil.

Documentário - 2

Ronan Horta com o casal Thiago Lacerda e Vanessa Loes - ARQUIVO PESSOAL

Em 2019, no Dia Mundial dos Oceanos, um grupo de amigos liderado por Ronan mobilizou 14 mil pessoas para formar um abraço humano de mais de 5 km de extensão, da Praia da Barra da Tijuca ao Recreio dos Bandeirantes, no Rio.

Juntos, recolheram 5 toneladas de lixo, num marco que ganhou repercussão internacional.

Princípio do fim

Ao menos no esporte da Band, a informação é que se tornou insustentável, sem clima, a situação do Galvão Bueno. Um caso com seus dois lados.

De um, que ele não correspondeu, na audiência e comercialmente. E que o programa é o mesmo que já teve seu tempo na TV fechada.

Mas do outro

A favor do Galvão, é necessário também colocar que, a partir de um determinado momento ou no instante em que a igreja entrou no meio do prime time, tudo passou a ser impraticável.

Enfim, nada que justifique uma continuidade, até pelo já acertado com o SBT. Resta só saber até quando vai.

Experience

Marcado para esta quarta-feira, no hotel Rosewood, em São Paulo, o evento “NBCUniversal Experience”, quando serão anunciadas as novidades do Universal+ para mais de 200 convidados.

E com direito a presença de Jessy Schram (‘Chicago Med’), Dolores Catania (‘The Traitors’) e Max Burkholder (‘Ted’), entre outras estrelas.

Bate – Rebate

• “Antimatéria”, programa da Cultura dedicado a animes, séries e videogames, passa por reformulação...

• ... Entre as novidades, ganhará edição ao vivo.

• No próximo dia 20, na estreia de “Passaporte para o Amor”, com Marjorie Gerardi e Stephano Matolla, São Paulo ganha uma nova sala...

• ... Localizada dentro do Teatro das Artes, no shopping Eldorado, a Sala Multiuso Wilson Rodriguez será um espaço para espetáculos, shows, palestras e eventos.

• Número respeitável: mais de 64,4 milhões de pessoas foram alcançadas pelas transmissões da Globo dos confrontos do Brasil contra Chile e Bolívia...

• ... Por aí se entenda, TV Globo, SporTV e GE...

• ... Duelos que encerraram as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026...

• Vale uma chamada antecipada: amanhã, no nosso programa da LeoDias TV, a primeira entrevista da Juliana Algañaraz, a nova número 1 da Gazeta...

• ... E no meio da conversa, até a Xuxa acaba aparecendo.

C´est fini

Cátia Fonseca e Patrícia Poeta vão gravar o “Altas Horas”, em duas situações bem interessantes.

A Patrícia, do lado dela, vai abrir no programa a sua agenda de comemorações pelos 25 anos de Globo. E a Cátia, numa dessas, quem sabe, anunciando seus próximos desafios profissionais.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!