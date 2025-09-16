Previsão do tempo: terça-feira (16) em Pernambuco terá leve instabilidade no Litoral e tempo firme no interior
Terça-feira terá chuva fraca apenas no Litoral de Pernambuco; no Agreste e Sertão, o dia segue quente, seco e com predomínio de sol
A terça-feira (16) amanheceu com céu levemente encoberto em áreas do Litoral pernambucano. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac), há possibilidade de chuvisco fraco e passageiro na Região Metropolitana do Recife e nas Zonas da Mata Norte e Sul. No Agreste e no Sertão, o tempo permanece firme, sem expectativa de precipitações.
As temperaturas seguem elevadas no interior. Em Petrolina, a mínima registrada foi de 21°C e a máxima deve chegar a 33°C. Serra Talhada marca entre 18°C e 32°C, enquanto em Caruaru, no Agreste, os termômetros variam entre 17°C e 30°C. Já na capital Recife, a variação fica entre 25°C e 29°C, com índices de umidade entre 80% e 65% ao longo do dia.