fechar
Pernambuco | Notícia

Previsão do tempo: terça-feira (16) em Pernambuco terá leve instabilidade no Litoral e tempo firme no interior

Terça-feira terá chuva fraca apenas no Litoral de Pernambuco; no Agreste e Sertão, o dia segue quente, seco e com predomínio de sol

Por Eduardo Scofi Publicado em 16/09/2025 às 6:59
O dia amanheceu com sol na Zona Central do Recife
O dia amanheceu com sol na Zona Central do Recife - Maria Letícia Menezes/JC

Clique aqui e escute a matéria

A terça-feira (16) amanheceu com céu levemente encoberto em áreas do Litoral pernambucano. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac), há possibilidade de chuvisco fraco e passageiro na Região Metropolitana do Recife e nas Zonas da Mata Norte e Sul. No Agreste e no Sertão, o tempo permanece firme, sem expectativa de precipitações.

Leia Também

As temperaturas seguem elevadas no interior. Em Petrolina, a mínima registrada foi de 21°C e a máxima deve chegar a 33°C. Serra Talhada marca entre 18°C e 32°C, enquanto em Caruaru, no Agreste, os termômetros variam entre 17°C e 30°C. Já na capital Recife, a variação fica entre 25°C e 29°C, com índices de umidade entre 80% e 65% ao longo do dia.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Previsão do tempo: Pernambuco começa a segunda-feira (15) com sol entre nuvens e chance de chuva fraca
Meteorologia

Previsão do tempo: Pernambuco começa a segunda-feira (15) com sol entre nuvens e chance de chuva fraca
Protesto fecha BR-408 na Região Metropolitana do Recife
Protesto

Protesto fecha BR-408 na Região Metropolitana do Recife

Compartilhe

Tags