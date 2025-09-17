fechar
Cultura | Notícia

Horóscopo 18/09: Aproveite o dia com Mercúrio brilhando no seu signo, sonhe alto e curta cada momento

Hoje, suas finanças recebem boas energias e uma oportunidade especial pode surgir! Com Mercúrio em Libra, assuntos familiares estão harmoniosos

Por Aisha Vitória Publicado em 17/09/2025 às 13:45
Horóscopo de quinta-feira
Horóscopo de quinta-feira - Thiago Lucas/ Artes JC

Áries

Mercúrio em Libra ilumina relacionamentos e simplifica tarefas hoje. Problemas pendentes têm solução à vista com um toque de sorte.

À noite, seja flexível, ignore detalhes minúsculos e aproveite o romance e a diversão. A paquera promete ser animada!

  • Cor: BRANCO
  • Palpite: 34, 47, 52

Touro

Mercúrio em Libra traz ótimas ideias para o trabalho! Priorize tarefas práticas para um dia produtivo. A noite será de nostalgia e diversão em família, mas cuide da saúde.

Possibilidades de reencontros amorosos no radar, mas é preciso pegar leve no ciúme.

  • Cor: CINZA
  • Palpite: 41, 14, 05

Gêmeos

Aproveite o dia com Mercúrio brilhando no seu signo, sonhe alto e curta cada momento.

Use sua comunicação aguçada para lidar com as tarefas de forma eficiente e impressionar a todos. Oportunidades de paquera estão no ar, mostre todo o seu charme.

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 50, 15, 35

Câncer

Hoje, suas finanças recebem boas energias e uma oportunidade especial pode surgir! Com Mercúrio em Libra, assuntos familiares estão harmoniosos.

Seja flexível para manter a paz durante a noite. Os momentos amorosos estão livres de possessividade, mas atenção nos exageros.

  • Cor: ROSA
  • Palpite: 07, 47, 11

Leão

Solte a voz e brilhe na comunicação! Use seus pontos fortes no trabalho para realizar grandes objetivos.

Anime o seu tempo livre com boas conversas e deixe seu amor ainda mais apaixonado. Na paquera, o jeito descontraído é a chave do sucesso!

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 43, 27, 52

Virgem

Mercúrio em Libra traz movimento na sua vida financeira! Lidar com tarefas diárias fica mais fácil com sua sensibilidade realçada.

Priorize assuntos que podem ser resolvidos isoladamente e controle sua possessividade nos romances. Fique atento à um possível lance proibido!

  • Cor: LILÁS
  • Palpite: 49, 23, 13

Libra

Mercúrio em seu signo traz renovação e favorece conexões mais profundas com as pessoas ao seu redor.

Para os solteiros, é hora de encontrar aquela pessoa especial. Para os comprometidos, um clima leve e descontraído prevalece na vida a dois.

  • Cor: AZUL-CLARO
  • Palpite: 18, 27, 38

Escorpião

Seu foco e ambição serão seus guias no trabalho hoje, então trace planos e siga sem medo! Preste atenção em tudo o que diz.

No amor, é dia de ponderação, seu olhar sincero importa, só não se esqueça da gentileza!

  • Cor: GOIABA
  • Palpite: 48, 39, 19

Sagitário

Mercúrio em Libra destaca sua empatia e otimismo hoje! Use isso para crescer no trabalho e investir em conhecimento.

A noite promete ser divertida entre amigos e harmoniosa com seu par. Mantenha sua mente aberta para novas experiências e conexões.

  • Cor: VERDE
  • Palpite: 51, 08, 33

Capricórnio

Mercúrio em Libra traz destaque profissional através da comunicação. Use seu sexto sentido para focar em objetivos importantes e encerrar ciclos antes de iniciar novos.

Na vida amorosa, espere sensualidade. Prepare-se para emoções com alguém misterioso!

  • Cor: VIOLETA
  • Palpite: 12, 36, 21

Aquário

Hoje, fortaleça os laços pessoais e interações profissionais para impulsionar seu trabalho. Aproveite o favorecimento de Mercúrio para estudos e viagens.

Mesmo com desafios para se concentrar à noite, aposte no romantismo e no bom humor no amor!

  • Cor: VERMELHO
  • Palpite: 30, 03, 46

Peixes

As mudanças estão no ar com Mercúrio em Libra! É hora de rever ideias e enfrentar tarefas adiadas.

Concentre-se no trabalho e espere desdobramentos em questões financeiras à noite. No amor, a comunicação será chave para uma rotina mais harmoniosa.

  • Cor: AZUL
  • Palpite: 20, 25, 52

