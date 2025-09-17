Galo da Madrugada 2026 terá tema ambiental e arte criada a partir de resíduos sólidos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com o tema "Frevo no Planeta Galo", bloco carnavalesco desfila em 14 de fevereiro; carros alegóricos vão exaltar as riquezas naturais do planeta

Faltando 150 dias para o Carnaval, o Galo da Madrugada revelou o seu tema para 2026: "Frevo no Planeta Galo", com desfile marcado para 14 de fevereiro, das 9h às 18h.

Mais uma vez, o bloco carnavalesco ressalta a importância das práticas sustentáveis, pauta que a agremiação tem colocado em prática nos últimos carnavais. O percurso de 6,5km vai do Forte das Cinco Pontas à Rua do Sol.

Vale lembrar que esse não é o tema do boneco gigante, mas sim do desfile organizado pela agremiação.

A identidade visual da próxima edição, assinada pelo artista plástico recifense André Menezes, será feita a partir dos resíduos sólidos coletados neste ano.

"Fizemos um Galo com suas asas abraçando o planeta, representando esse compromisso do bloco com a sustentabilidade e as questões sociais. Utilizamos resíduos como garrafa pet, vasilhame de água sanitária, isopor, papelão e jornal", conta André.

As informações foram compartilhadas em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (17), na sede do bloco.

Carros alegóricos

Rômulo Meneses, presidente do Galo da Madrugada, ladeado por equipe do bloco e artistas, em coletiva - Jose Marcos/Divulgação

Os carros alegóricos, produzidos por Sandro Nóbrega e André Menezes, vão exaltar as riquezas naturais do planeta, chamando atenção para a reciclagem e as chamadas energias limpas e renováveis.

Cada um dos 30 trios também serão batizados em homenagem a um item da fauna ou da flora brasileira.

"É um tema muito rico, com o qual queremos chamar a atenção de todos sobre o dever que temos de zelar mais pelo nosso planeta, nosso meio ambiente, nossos rios, mares, fauna e flora. Temos que estar preocupados com tudo isso", afirma Rômulo Meneses, presidente do Galo.

"Todos os carros alegóricos estarão pautados nessa temática central e vão tanto exaltar nossas riquezas naturais quanto destacar alternativas de redução de impactos ambientais, como a reciclagem e as chamadas energias limpas e renováveis", adianta.

Ações de redução de impacto ambiental

Coletiva de anúncio do tema do Galo da Madrugada de 2026, na sede do bloco - Jose Marcos/Divulgação

O Galo da Madrugada também pretende intensificar, para o próximo ano, suas iniciativas que visam à redução dos impactos ao meio ambiente.

Uma delas é a coleta seletiva dos resíduos sólidos (como latinhas, plástico e vidro) descartados durante o desfile do Sábado de Zé Pereira, por meio de parceria com doze cooperativas de catadores do Recife.

"Contamos com o apoio de cerca de 300 trabalhadores, tanto das cooperativas quanto avulsos, que recebem do Galo todo o suporte necessário, como alimentação e equipamentos de proteção individual, além de uma remuneração e compra direta dos materiais", detalha Guilherme Menezes, diretor de Marketing do Galo.

Também faz parte das ações do Galo para o próximo carnaval a compensação de 100% do carbono emitido nas atividades que envolvem o desfile do bloco.

Reciclagem cria acessórios

Entre as novas ações está a transformação, já em andamento, de lonas dos trios elétricos do desfile de 2025 em acessórios como ecobags e carteiras, fruto de uma parceria entre o Galo e a Comunidade Pequenos Profetas - CPP, Organização Não Governamental, vizinha à sede do bloco, que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Tenho certeza que esses itens, que irão compor a coleção 'Memórias do Carnaval', irão agregar ainda mais beleza e alegria às pessoas, que terão consigo parte desse carnaval maravilhoso do Galo”, comemora Aucilene Santana, professora de costura criativa do Coletivo Retalhos do CPP.

História

A agremiação, fundada em 23 de janeiro de 1978 e que saiu às ruas pela primeira vez no dia 04 de fevereiro do mesmo ano, completa, em 2026, 48 anos de existência.

SERVIÇO

Galo da Madrugada - Carnaval 2026, sob o tema 'Frevo no Planeta Galo'

Quando: 14 de fevereiro de 2026, das 9h às 18h

Percurso total: 6,5 km (do Forte das Cinco Pontas até a Rua do Sol)



