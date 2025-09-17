fechar
Galo da Madrugada 2026 terá tema voltado à preservação ambiental: "Frevo no Planeta Galo"

O maior bloco do mundo vai às ruas do Recife em 14 de fevereiro com o tema "Frevo no Planeta Galo", unindo folia, sustentabilidade e inclusão

Por Júlia Nascimento Publicado em 17/09/2025 às 11:44
ESCULTURA GALO DA MADRUGADA 2024 DE PÉ NA PONTE DUARTE COELHO
ESCULTURA GALO DA MADRUGADA 2024 DE PÉ NA PONTE DUARTE COELHO - Gabriel Ferreira/ Jc Imagem

Faltando 150 dias para o Carnaval, o Galo da Madrugada anunciou, nesta quarta-feira (17), o tema do desfile de 2026: “Frevo no Planeta Galo”.

Com a proposta de unir alegria e consciência ambiental, o maior bloco carnavalesco do mundo pretende chamar atenção para a importância da preservação da fauna, da flora e das práticas sustentáveis. O desfile acontece no dia 14 de fevereiro, a partir das 9h, no Centro do Recife.

Segundo o presidente do bloco, Rômulo Meneses, a escolha busca reforçar o compromisso do Galo com o meio ambiente. “É um tema muito rico, com o qual queremos lembrar a todos o dever de zelar pelo planeta, pelos rios, mares, fauna e flora. As alegorias e fantasias vão traduzir essa mensagem, exaltando nossas riquezas naturais e mostrando alternativas de redução de impactos, como a reciclagem e as energias renováveis”, destacou.

Alegorias e trios elétricos no ritmo da sustentabilidade


Todos os carros alegóricos virão inspirados na natureza, sob a criação dos artistas plásticos Sandro Nóbrega e André Menezes. Já os cerca de 30 trios elétricos, que arrastam mais de dois milhões de foliões ao longo dos 6,5 km do percurso, receberão nomes de animais e plantas brasileiras.

Identidade visual com recicláveis

A identidade visual do Galo 2026 nasceu do reaproveitamento de resíduos sólidos coletados em carnavais anteriores. As esculturas em 3D criadas por André Menezes foram confeccionadas com garrafas PET, papelão, isopor e outros materiais recicláveis.

“Conseguimos transformar o que seria descartado em arte. O Galo com asas abraçando o planeta simboliza esse compromisso com a sustentabilidade e com as questões sociais”, explicou o artista.

Ações ambientais e sociais

Entre as iniciativas que o bloco reforça em 2026 estão a coleta seletiva de resíduos durante o desfile, em parceria com cooperativas de catadores do Recife, e a compensação de 100% do carbono emitido nas atividades, garantindo mais um ano de Galo “carbono neutro”.

Outra novidade é a transformação de lonas dos trios elétricos em acessórios sustentáveis, como ecobags e carteiras, confeccionados pelo Coletivo Retalhos do CPP, formado por mulheres ligadas à Comunidade Pequenos Profetas.

Inclusão em destaque

Além da pauta ambiental, o Galo também reforçará sua vocação inclusiva. Em 2026, uma alegoria adaptada será dedicada a pessoas com deficiência (PCDs), ampliando a participação já registrada no último desfile.

