PF prende diretor da Agência Nacional de Mineração por esquema bilionário de corrupção

Justiça Federal de Minas Gerais também determinou o bloqueio de R$ 1,5 bilhão e suspensão das atividades das empresas envolvidas no esquema

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (17), uma operação para apurar um esquema de corrupção envolvendo órgãos públicos da área ambiental e de mineração que gerou um lucro de R$ 1,5 bilhão. As suspeitas envolvem servidores públicos da Agência Nacional de Mineração (ANM) e do Iphan, além de órgãos estaduais do governo de Minas Gerais.

A ação prendeu um diretor da ANM em Brasília, Caio Mário Trivelatto Seabra Filho, sob suspeita de corrupção, um ex-diretor, Guilherme Santana Lopes, é alvo de prisão e a sede do órgão foi alvo de busca e apreensão.

De acordo com a PF, Caio Mário e os outros suspeitos atuaram em um processo com o objetivo de favorecer uma das empresas investigadas, a AIGA Mineração, em troca do recebimento de propina.

"Também foi identificado que Caio atuou junto à Procuradoria Federal Especializada da ANM para influenciar manifestações jurídicas em favor da AIGA, mesmo após decisão judicial contrária aos interesses do grupo. Tais condutas evidenciam sua participação ativa na estrutura da organização criminosa, contribuindo para a manipulação de decisões administrativas e jurídicas em benefício de interesses privados, em prejuízo à legalidade e à imparcialidade da administração pública", escreveu a PF.

São cumpridos 22 mandados de prisão preventiva, 79 mandados de busca e apreensão e também afastamento de servidores públicos. A Justiça Federal de Minas Gerais determinou o bloqueio de R$ 1,5 bilhão e suspensão das atividades das empresas envolvidas.

"O grupo investigado teria corrompido servidores públicos em diversos órgãos estaduais e federais de fiscalização e controle na área ambiental e de mineração, com a finalidade de obter autorizações e licenças ambientais fraudulentas. Essas autorizações eram utilizadas para usurpar e explorar irregularmente minério de ferro em larga escala, incluindo locais tombados e próximos a áreas de preservação, com graves consequências ambientais e elevado risco de desastres sociais e humanos", afirmou a PF em comunicado.

São alvos de mandados de prisão os empresários acusados de comprar decisões dos órgãos ambientais e servidores públicos suspeitos de envolvimento. A investigação aponta como um dos líderes do grupo o empresário Alan Cavalcante do Nascimento, da Fleurs Global Mineração.

"O núcleo de liderança seria constituído por Alan Cavalcante do Nascimento, Helder Adriano de Freitas e João Alberto Paixão Lages, os quais são sócios na empreitada delitiva desde 2020 por meio da Mineração Gute Sight LTDA e Fleurs Global Mineração LTDA, sendo que, com a ampliação das atividades delitivas, os três passaram a ser sócios de fato e beneficiários das empresas pertencentes ao Grupo Minerar, o qual foi constituído com o fim de propiciar o cometimento de ilícitos", escreveu a PF. Os três são alvos de prisão na operação.

A investigação também descreve que a ex-superintendente do Iphan em Minas Gerais, Débora França, que ocupou o cargo até fevereiro de 2023, teria atuado para favorecer os interesses dos empresários. A PF diz que ela é dona de uma empresa que recebeu pagamentos do esquema.