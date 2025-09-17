fechar
Energia da Lua Minguante favorece reconciliação feliz para 2 signos

A fase da Lua trará a chance de resolver mal-entendidos antigos e reatar laços afetivos de forma surpreendentemente harmoniosa! Confira:

Por Bianca Tavares Publicado em 17/09/2025 às 10:31
Imagem da Lua Minguante
Imagem da Lua Minguante - iStock

A Lua Minguante, fase vigente até o dia 21 de setembro, traz uma energia especial que favorece reconciliações, encerramento de ciclos e a possibilidade de consertar relações que estavam abaladas.

Para dois signos específicos, essa fase lunar será marcada por encontros, conversas sinceras e oportunidades de curar feridas emocionais, trazendo alívio e renovação para o coração.

Câncer

Câncer sentirá que finalmente poderá esclarecer mal-entendidos com alguém querido. Uma mensagem ou gesto inesperado abrirá caminho para o diálogo.

Número da sorte: 2

Cor: Prata

Carta do Tarô: A Estrela

Libra

Libra terá a oportunidade de reparar relações afetivas que estavam tensionadas. Um convite para encontro ou uma conversa franca pode transformar sentimentos antigos.

Número da sorte: 9

Cor: Rosa

Carta do Tarô: O Enamorado

Para ambos, esse é um momento de deixar o orgulho de lado, ouvir com atenção e abrir o coração para reatar laços.

As energias da Lua Minguante trazem clareza, empatia e harmonia, tornando este dia ideal para reconstruir conexões valiosas que pareciam perdidas.

