Energia da Lua Minguante favorece reconciliação feliz para 2 signos
A fase da Lua trará a chance de resolver mal-entendidos antigos e reatar laços afetivos de forma surpreendentemente harmoniosa! Confira:
A Lua Minguante, fase vigente até o dia 21 de setembro, traz uma energia especial que favorece reconciliações, encerramento de ciclos e a possibilidade de consertar relações que estavam abaladas.
Para dois signos específicos, essa fase lunar será marcada por encontros, conversas sinceras e oportunidades de curar feridas emocionais, trazendo alívio e renovação para o coração.
Câncer
Câncer sentirá que finalmente poderá esclarecer mal-entendidos com alguém querido. Uma mensagem ou gesto inesperado abrirá caminho para o diálogo.
Número da sorte: 2
Cor: Prata
Carta do Tarô: A Estrela
Libra
Libra terá a oportunidade de reparar relações afetivas que estavam tensionadas. Um convite para encontro ou uma conversa franca pode transformar sentimentos antigos.
Número da sorte: 9
Cor: Rosa
Carta do Tarô: O Enamorado
Para ambos, esse é um momento de deixar o orgulho de lado, ouvir com atenção e abrir o coração para reatar laços.
As energias da Lua Minguante trazem clareza, empatia e harmonia, tornando este dia ideal para reconstruir conexões valiosas que pareciam perdidas.