Festival do Artesão de Cachoeirinha renasce Após 28 Anos

A programação homenageará três personalidades do artesanato local: Maurício José da Silva, Margareth Mano da Silva e José Manoel Cavalcante

Após quase três décadas de espera, o Festival do Artesão está de volta a Cachoeirinha, no Agreste pernambucano. O evento, que marcou a história cultural da cidade e teve sua última edição em 1997, será realizado nos dias 20 e 21 de setembro de 2025, marcando um verdadeiro resgate de uma tradição local.

A iniciativa da Prefeitura de Cachoeirinha busca valorizar os artistas locais e reforçar a identidade do município, conhecido como a “terra do couro e do aço”. A programação foi pensada para toda a família e será dividida entre dois espaços principais: o Pavilhão Cultural, com atividades ao longo do dia, e o Pátio de Eventos, palco dos grandes shows à noite.

Celebração da identidade e da arte local



O prefeito André Raimundo ressalta o significado do evento para a população. “Mais do que um evento, o primeiro Festival do Artesão é um gesto de reconhecimento. É o momento de dizer que os artesãos e artesãs de Cachoeirinha têm lugar, têm identidade e que o trabalho deles brilha, aqui e fora daqui”, afirmou. Ele destacou ainda que o festival reunirá cultura, gastronomia e música, com o objetivo de mostrar a grandeza da cidade para todo o Brasil.

A programação homenageará três personalidades do artesanato local: Maurício José da Silva, Margareth Mano da Silva e José Manoel Cavalcante (Duda Leão). O evento contará com a participação de nomes como a Banda Contemporânea de Pífano, o grupo de teatro de mamulengos de Sebá e o Grupo de Xaxado Cabras de Lampião, além de shows de artistas como Ávine Vinny e Henry Freitas.

Programação Completa

Confira a agenda do Festival do Artesão 2025:

Sábado (20/09)

Pavilhão Cultural:

14h – Abertura oficial e homenagens

15h – Mestre Jurandex e a Banda Contemporânea de Pífano

16h – Teatro de Mamulengos com Sebá

17h – Bacamarteiros

18h – Quadrilha Oxente My Love

19h às 22h – Alencar Forró

Pátio de Eventos:

21h – Ávine Vinny

23h – Márcio Dhuka

Domingo (21/09)

Pavilhão Cultural:

14h – Menino da Meia-Noite / Banda de Lula

15h – Oficina de Gastronomia

16h – Teatro de Mamulengos com Sebá

17h – Grupo de Xaxado Cabras de Lampião

18h às 20h – Moisés dos Teclados

20h às 22h – Ivânia Almeida

Pátio de Eventos:

21h – Rafa Cout

23h – DJ Ralk

0h – Henry Freitas