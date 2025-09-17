Mel Lisboa vive Rita Lee em musical que chega ao Recife
Apresentações ocorrem no Teatro Luiz Mendonça, na Zona Sul; musical tem roteiro baseado na autobiografia de sucesso da rockeira, falecida em 2023
Clique aqui e escute a matéria
O espetáculo "Rita Lee - Uma Autobiografia Musical", com Mel Lisboa, chega ao Recife em temporada da quinta-feira (18) ao sábado (20), às 20h, e no domingo (21), às 18h.
As apresentações ocorrem no Teatro Luiz Mendonça, na Zona Sul. Os ingressos estão à venda no site do teatro, por valores que vão de $ 50 a R$ 200.
O musical tem roteiro e pesquisa de Guilherme Samora e direção musical de Marco França e Márcio Guimarães.
Musical é inspirado em autobiografia
Tudo começou quando Mel Lisboa viveu pela primeira vez em cena como Rita Lee, em 2014, no musical "Rita Lee Mora ao Lado". Desta vez, Mel conta a história de Rita com base no livro da cantora, lançado em 2016 e um dos maiores sucessos editoriais do Brasil.
A ideia do novo musical surgiu quando Mel gravou a versão em audiolivro, como Rita, em 2022.
"A vida de Rita precisa ser contada e recontada. Sua existência transformou toda uma geração. E continua a conquistar fãs cada vez mais jovens. Rita não é 'somente' a roqueira maior. Ela compôs, cantou e popularizou o sexo do ponto de vista feminino em uma época em que isso era inimaginável", diz Lisboa.
Elenco
Ainda traz no elenco, interpretando personagens icônicos da nossa MPB, estão Bruno Fraga (Roberto de Carvalho), Fabiano Augusto (Ney Matogrosso), Carol Portes (Censora Solange), Debora Reis (Hebe Camargo), Flávia Strongolli (Elis Regina), Yael Pecarovich (Gal Costa),Antonio Vanfill (Arnaldo Baptista e Charles Jones), Gustavo Rezende (Raul Seixas), Roquildes Junior (Gilberto Gil) e ainda os atores Lui Vizotto e Priscila Esteves (swing).
SERVIÇO
Rita Lee – Uma Autobiografia Musical
Onde: Teatro Luiz Mendonça (Av. Boa Viagem, S/N, Boa Viagem)
Quando: quinta-feira (18) a sábado (20), às 20h, domingo (21), às 18h
Quanto: entre R$ 50 (popular) a R$ 200 (inteira)
Mel Lisboa vive Rita Lee em musical que chega ao Recife