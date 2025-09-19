fechar
Cultura | Notícia

Horóscopo 22/09: Inicie a semana com carisma e criatividade que brilham com Marte! Aproveite o amor familiar ao máximo

Toda a energia de Marte em seu signo para você prosperar! Encontre o equilíbrio entre ação e descanso

Por Aisha Vitória Publicado em 19/09/2025 às 17:33 | Atualizado em 19/09/2025 às 17:34
Horóscopo de segunda-feira
Horóscopo de segunda-feira - Artes JC

Clique aqui e escute a matéria

Áries

Inicie a semana com energia e garra, graças a Marte em Escorpião! Trabalhos em parceria e um toque de diplomacia trazem tranquilidade.

Com a chegada do Sol em Libra, espere por bons momentos nos relacionamentos e paqueras ardentes.

  • Cor: AZUL-TURQUESA
  • Palpite: 22, 05, 14

Touro

Relacionamentos estão em alta com a chegada de Marte em Escorpião! Com o Sol em Libra, mantenha o foco total no trabalho.

Resolva assuntos cotidianos de forma eficiente e se prepare para surpresas na paquera. Muito charme ao lado do seu par!

  • Cor: LILÁS
  • Palpite: 14, 15, 51

Gêmeos

Comece a semana dando tudo de si! Com Marte em Escorpião, o foco está na saúde, rotina e no trabalho. Ótimo momento para executar planos e projetos criativos.

Alta produtividade à tarde e muitos encantos em vista. Esteja aberto às surpresas do amor!

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 45, 18, 54

Câncer

Inicie a semana com carisma e criatividade que brilham com Marte! Aproveite o amor familiar ao máximo e se destaque no trabalho através da responsabilidade e partilha de ideias.

Grande dia para curtir momentos a dois. Mergulhe no clima romântico!

  • Cor: CINZA
  • Palpite: 17, 51, 24

Leão

Segunda-feira animada! Sua comunicação será sua mais forte aliada no trabalho. Aproveite a energia de Libra para contatos e reuniões.

Em casa, use a força de Escorpião para momentos agradáveis. Na vida amorosa, um bom papo é o caminho para o sucesso.

  • Cor: VERDE-ESMERALDA
  • Palpite: 32, 31, 22

Virgem

Comece a semana com foco no dinheiro e aproveite a entrada do Sol em Libra para descobrir novas fontes de renda.

Com Marte em Escorpião, sua comunicação fica em alta, facilitando acordos e surpreendendo na conquista. Mantenha o equilíbrio no amor.

  • Cor: AZUL-CLARO
  • Palpite: 51, 15, 14

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Libra

Comece a semana com pique renovado! Energias positivas para resolver tarefas e assuntos pessoais estão a seu favor.

Com Marte em Escorpião, sinal de dinheiro extra na conta. No romance, cuidado com o ciúme, mas na paquera, confie no seu encanto!

  • Cor: VIOLETA
  • Palpite: 17, 44, 26

Escorpião

Toda a energia de Marte em seu signo para você prosperar! Encontre o equilíbrio entre ação e descanso.

Escute sua intuição, tudo se ajeita. No amor, encare as coisas com leveza e tome a iniciativa. Aproveite as vibes!

Cor: BEGE
Palpite: 44, 51, 08

Sagitário

Inicie a semana mantendo a calma nas decisões com a mudança de Marte. O Sol em Libra auxilia no bom humor e nas amizades!

No amor, controle a impulsividade e dê valor ao que vocês têm em comum. A paquera pode surgir na turma!

  • Cor: LILÁS
  • Palpite: 40, 50, 22

Capricórnio

Hoje o Sol brilha em Libra, dando gás aos seus projetos e favorecendo seus interesses. Marte em Escorpião reforça suas energias positivas nas amizades e inspira você a perseguir seus sonhos.

No amor, mesmo que não esteja perfeito, há motivo para gratidão.

  • Cor: PRATA
  • Palpite: 09, 56, 18

Aquário

A segunda-feira traz energia renovada para seus interesses profissionais, graças à Marte em Escorpião. Seu otimismo contagia a todos!

Escolha o trabalho em grupo e aproveite sua habilidade de interação. O amor também sorri para você, o carisma será seu grande aliado.

  • Cor: ROSA
  • Palpite: 16, 07, 47

Peixes

Hoje, Marte estimula planos para viagens e estudos! Siga a sua intuição e esteja pronto para surpresas no trabalho.

Com o Sol em Libra, arrisque fazer mudanças profundas. No amor, a química vai esquentar a relação ou movimentar a paquera. Abrace as oportunidades!

  • Cor: BRANCO
  • Palpite: 23, 35, 50

Saiba como acessar o JC Premium

Leia também

Porta de grana se abre para 2 signos que já estavam quase desistindo
Signo

Porta de grana se abre para 2 signos que já estavam quase desistindo
Entre os dias 23 e 26, 3 signos recebem notícia capaz de mudar seus planos
Signo

Entre os dias 23 e 26, 3 signos recebem notícia capaz de mudar seus planos

Compartilhe

Tags