Cultura | Notícia

Show de despedida do Planet Hemp no Recife é adiado para novembro

Apresentação da turnê "A Última Ponta", que aconteceria neste sábado (20) no Classic Hall, foi remarcada para o dia 8 de novembro.

Por Túlio Feitosa Publicado em 18/09/2025 às 19:24
Planet Hemp encerra carreira nos palcos com show no Classic Hall, em Olinda
Planet Hemp encerra carreira nos palcos com show no Classic Hall, em Olinda - Reprodução/RONALDO LAND

O show da turnê de despedida do Planet Hemp no Recife, que estava marcado para este sábado, 20 de setembro, foi adiado. A organização do evento informou que, por motivos logísticos, a apresentação foi remarcada para o dia 8 de novembro, um sábado, no mesmo local, o Classic Hall, em Olinda.

A turnê, intitulada "A Última Ponta", marca o encerramento das atividades da banda e celebra mais de três décadas de carreira.

O que fazer com os ingressos?

Segundo o comunicado, os fãs que já garantiram seus ingressos não precisam se preocupar:

  • Ingressos já adquiridos permanecem válidos para a nova data, sem necessidade de qualquer tipo de troca.
  • Quem desejar mais informações deve verificar o e-mail cadastrado no momento da compra ou acessar o site da Eventim.

Para o público que ainda não havia comprado, os ingressos para a data de 8 de novembro já estão disponíveis para venda no site oficial da turnê.

