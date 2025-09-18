Show de despedida do Planet Hemp no Recife é adiado para novembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Apresentação da turnê "A Última Ponta", que aconteceria neste sábado (20) no Classic Hall, foi remarcada para o dia 8 de novembro.

Clique aqui e escute a matéria

O show da turnê de despedida do Planet Hemp no Recife, que estava marcado para este sábado, 20 de setembro, foi adiado. A organização do evento informou que, por motivos logísticos, a apresentação foi remarcada para o dia 8 de novembro, um sábado, no mesmo local, o Classic Hall, em Olinda.

A turnê, intitulada "A Última Ponta", marca o encerramento das atividades da banda e celebra mais de três décadas de carreira.

O que fazer com os ingressos?

Segundo o comunicado, os fãs que já garantiram seus ingressos não precisam se preocupar:

Ingressos já adquiridos permanecem válidos para a nova data, sem necessidade de qualquer tipo de troca.

para a nova data, sem necessidade de qualquer tipo de troca. Quem desejar mais informações deve verificar o e-mail cadastrado no momento da compra ou acessar o site da Eventim.

Para o público que ainda não havia comprado, os ingressos para a data de 8 de novembro já estão disponíveis para venda no site oficial da turnê.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC