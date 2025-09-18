Show de despedida do Planet Hemp no Recife é adiado para novembro
Apresentação da turnê "A Última Ponta", que aconteceria neste sábado (20) no Classic Hall, foi remarcada para o dia 8 de novembro.
O show da turnê de despedida do Planet Hemp no Recife, que estava marcado para este sábado, 20 de setembro, foi adiado. A organização do evento informou que, por motivos logísticos, a apresentação foi remarcada para o dia 8 de novembro, um sábado, no mesmo local, o Classic Hall, em Olinda.
A turnê, intitulada "A Última Ponta", marca o encerramento das atividades da banda e celebra mais de três décadas de carreira.
O que fazer com os ingressos?
Segundo o comunicado, os fãs que já garantiram seus ingressos não precisam se preocupar:
- Ingressos já adquiridos permanecem válidos para a nova data, sem necessidade de qualquer tipo de troca.
- Quem desejar mais informações deve verificar o e-mail cadastrado no momento da compra ou acessar o site da Eventim.
Para o público que ainda não havia comprado, os ingressos para a data de 8 de novembro já estão disponíveis para venda no site oficial da turnê.