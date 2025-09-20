Lamento Negro participa da escolha do samba-enredo da Grande Rio neste sábado (20)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A escola, que terá como tema o Manguebeat, contará com a presença do Lamento Negro, grupo que foi um dos principais inspiradores do movimento

Com quase 40 anos de história, o grupo Lamento Negro chegou ao Rio de Janeiro neste sábado (20) para contribuir com a escolha do samba-enredo que a escola de samba Grande Rio levará para a Sapucaí em 2026.

O tema será o Manguebeat, movimento cultural que surgiu na Região Metropolitana do Recife nos anos 1980 e que teve o Lamento Negro como principal inspiração.

“A gente fundou o Manguebeat. O movimento começou com a música, e Chico Science era um dos nossos cantores. Chico, várias vezes, cantou com a gente. A Grande Rio hoje dá esse foco no enredo para Chico Science”, afirma Maia Nomoni, um dos fundadores e mestre de bateria do grupo.

“E dizemos, orgulhosamente, que antes mesmo de Chico se tornar conhecido na música brasileira, ele primeiro foi em Peixinhos beber da fonte e buscar inspirações”, completa.

Raízes do movimento

Criado nos anos 1980 no bairro de Peixinhos, em Olinda, o Lamento Negro nasceu dentro da Associação de Moradores com o propósito de transformar os finais de semana da comunidade.

Na época, a ausência de opções de lazer levava muitos jovens a buscar caminhos ligados à criminalidade.

Com foco na valorização cultural e na inclusão social, o bloco passou a oferecer oficinas de percussão, confecção de instrumentos, capoeira, dança afro, artes cênicas e aulas de iorubá.

Essas ações fortaleceram o vínculo com as raízes africanas e criaram oportunidades para a juventude local.

Ao longo do tempo, o Lamento Negro se consolidou como uma referência não apenas em atividades culturais, mas também no cenário musical pernambucano.

Inspirado pela música negra africana e pelo samba-reggae baiano, o grupo desenvolveu uma proposta inovadora que unia afoxé, coco, maracatu, ciranda, samba de roda e até elementos do breakdance.

Essa mistura singular de ritmos e linguagens influenciou diretamente o surgimento do Manguebeat e inspirou novos artistas, como Chico Science, que levou a essência do movimento para além das fronteiras de Pernambuco.

Expectativa para final

A reta final da escolha do samba-enredo da Grande Rio para 2026 tem gerado grande expectativa entre os integrantes do Lamento Negro. Para Fernanda Fé Nagô, diretora da ala de canto do grupo, o desejo é que a obra vencedora vá além da estética e abrace, de fato, a essência do movimento.

“Que o samba escolhido seja algo que represente o movimento e traga a representatividade que o Manguebeat e o Lamento Negro têm. A maioria dos sambas que estão nesta final fala bem do movimento. Mas, claro, que seja uma obra com um olhar de valorização. O samba domina o Rio, mas agora Pernambuco tem que dominar esse samba. É sobre nós”, afirma.