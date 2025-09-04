Agenda | Notícia
Ansioso pelo Carnaval? Veja a ordem de desfiles do grupo especial das escolas de samba de SP e RJ
Com as ordens definidas, as escolas de samba entram na reta final de preparação. Os desfiles prometem grandes espetáculos no Anhembi e na Sapucaí
Clique aqui e escute a matéria
As ligas carnavalescas de São Paulo (Liga-SP) e do Rio de Janeiro (LIESA) já estão em ritmo acelerado nos preparativos para os desfiles das escolas de samba de 2026.
Com datas, horários e ordem de apresentação definidas, o público pode se organizar para acompanhar os desfiles no Sambódromo do Anhembi e na Marquês de Sapucaí. Confira ordem completa dos desfiles:
Desfiles de São Paulo
Sexta-feira (13 de fevereiro)
- 23h: Mocidade Unida da Mooca
- 0h05: Colorado do Brás
- 1h10: Dragões da Real
- 2h15: Acadêmicos do Tatuapé
- 3h20: Rosas de Ouro
- 4h25: Vai-Vai
- 5h30: Barroca Zona Sul
Sábado (14 de fevereiro)
- 22h30: Império da Casa Verde
- 23h35: Águia de Ouro
- 0h40: Mocidade Alegre
- 1h45: Gaviões da Fiel
- 2h50: Estrela do Terceiro Milênio
- 3h55: Tom Maior
- 5h: Camisa Verde e Branco
Desfiles do Rio de Janeiro
Domingo (15 de fevereiro)
- 1- Acadêmicos de Niterói
- 2- Imperatriz Leopoldinense
- 3- Portela
- 4- Estação Primeira de Mangueira
Segunda-feira (16 de fevereiro)
- 1- Mocidade Independente de Padre Miguel
- 2- Beija-Flor de Nilópolis
- 3- Unidos do Viradouro
- 4- Unidos da Tijuca
Terça-feira (17 de fevereiro)
- 1- Paraíso do Tuiuti
- 2- Unidos de Vila Isabel
- 3- Acadêmicos do Grande Rio
- 4- Acadêmicos do Salgueiro