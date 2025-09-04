fechar
Agenda | Notícia

Ansioso pelo Carnaval? Veja a ordem de desfiles do grupo especial das escolas de samba de SP e RJ

Com as ordens definidas, as escolas de samba entram na reta final de preparação. Os desfiles prometem grandes espetáculos no Anhembi e na Sapucaí

Por Guilherme Gusmão Publicado em 04/09/2025 às 16:59
Desfilante da Acadêmicos do Grande Rio
Desfilante da Acadêmicos do Grande Rio - Eduardo Hollanda/Divulgação/Rio Carnaval

Clique aqui e escute a matéria

As ligas carnavalescas de São Paulo (Liga-SP) e do Rio de Janeiro (LIESA) já estão em ritmo acelerado nos preparativos para os desfiles das escolas de samba de 2026.

Com datas, horários e ordem de apresentação definidas, o público pode se organizar para acompanhar os desfiles no Sambódromo do Anhembi e na Marquês de Sapucaí. Confira ordem completa dos desfiles:

Desfiles de São Paulo

Sexta-feira (13 de fevereiro)

  • 23h: Mocidade Unida da Mooca
  • 0h05: Colorado do Brás
  • 1h10: Dragões da Real
  • 2h15: Acadêmicos do Tatuapé
  • 3h20: Rosas de Ouro
  • 4h25: Vai-Vai
  • 5h30: Barroca Zona Sul

Sábado (14 de fevereiro) 

  • 22h30: Império da Casa Verde
  • 23h35: Águia de Ouro
  • 0h40: Mocidade Alegre
  • 1h45: Gaviões da Fiel
  • 2h50: Estrela do Terceiro Milênio
  • 3h55: Tom Maior
  • 5h: Camisa Verde e Branco

Desfiles do Rio de Janeiro

Domingo (15 de fevereiro)

  • 1- Acadêmicos de Niterói
  • 2- Imperatriz Leopoldinense
  • 3- Portela
  • 4- Estação Primeira de Mangueira

Segunda-feira (16 de fevereiro)

  • 1- Mocidade Independente de Padre Miguel
  • 2- Beija-Flor de Nilópolis
  • 3- Unidos do Viradouro
  • 4- Unidos da Tijuca

Terça-feira (17 de fevereiro)

  • 1- Paraíso do Tuiuti
  • 2- Unidos de Vila Isabel
  • 3- Acadêmicos do Grande Rio
  • 4- Acadêmicos do Salgueiro

Leia Também

Leia também

Marcelo Pereira assume vaga de Tiago Scheuer no Bom Dia São Paulo
Bom Dia São Paulo

Marcelo Pereira assume vaga de Tiago Scheuer no Bom Dia São Paulo
Transporte por moto: Decisão que libera transporte por moto em São Paulo força o País a enfrentar o desafio da regulamentação. E as plataformas a aceitá-la
TRANSPORTE POR APLICATIVO

Transporte por moto: Decisão que libera transporte por moto em São Paulo força o País a enfrentar o desafio da regulamentação. E as plataformas a aceitá-la

Compartilhe

Tags