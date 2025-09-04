Ansioso pelo Carnaval? Veja a ordem de desfiles do grupo especial das escolas de samba de SP e RJ

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com as ordens definidas, as escolas de samba entram na reta final de preparação. Os desfiles prometem grandes espetáculos no Anhembi e na Sapucaí

As ligas carnavalescas de São Paulo (Liga-SP) e do Rio de Janeiro (LIESA) já estão em ritmo acelerado nos preparativos para os desfiles das escolas de samba de 2026.

Com datas, horários e ordem de apresentação definidas, o público pode se organizar para acompanhar os desfiles no Sambódromo do Anhembi e na Marquês de Sapucaí. Confira ordem completa dos desfiles:

Desfiles de São Paulo

Sexta-feira (13 de fevereiro)

23h: Mocidade Unida da Mooca



0h05: Colorado do Brás



1h10: Dragões da Real



2h15: Acadêmicos do Tatuapé



3h20: Rosas de Ouro



4h25: Vai-Vai



5h30: Barroca Zona Sul



Sábado (14 de fevereiro)

22h30: Império da Casa Verde



23h35: Águia de Ouro



0h40: Mocidade Alegre



1h45: Gaviões da Fiel



2h50: Estrela do Terceiro Milênio



3h55: Tom Maior



5h: Camisa Verde e Branco

Desfiles do Rio de Janeiro

Domingo (15 de fevereiro)



1- Acadêmicos de Niterói



2- Imperatriz Leopoldinense



3- Portela



4- Estação Primeira de Mangueira

Segunda-feira (16 de fevereiro)



1- Mocidade Independente de Padre Miguel



2- Beija-Flor de Nilópolis



3- Unidos do Viradouro



4- Unidos da Tijuca

Terça-feira (17 de fevereiro)



1- Paraíso do Tuiuti



2- Unidos de Vila Isabel



3- Acadêmicos do Grande Rio



4- Acadêmicos do Salgueiro