TV | Notícia

Carnaval 2026: conheça os enredos das escolas de samba do Grupo Especial do Rio

O Carnaval 2026 promete ser um espetáculo carregado de homenagens a grandes ícones da cultura do país, ritos ancestrais e manifestações de identidade

Por Guilherme Gusmão Publicado em 02/09/2025 às 15:14
Desfile deste ano da Paraíso do Tuiuti
Desfile deste ano da Paraíso do Tuiuti - DHAVID NORMANDO/Divulgação/RioCarnaval

O Carnaval do Rio de Janeiro em 2026 promete ser marcado por grandes homenagens, celebrações culturais e mensagens de resistência. As 12 escolas de samba do Grupo Especial já divulgaram seus enredos, e o que se vê é um desfile de histórias poderosas: de personalidades icônicas à espiritualidade afro-brasileira, passando por temas sociais e históricos.

Veja o que cada escola levará para a Marquês de Sapucaí:

Desfiles de Domingo – 15 de fevereiro de 2026

 

DHAVID NORMANDO/Divulgação/RioCarnaval
Todas as agremiações já escolheram os temas que levarão para a Sapucaí - DHAVID NORMANDO/Divulgação/RioCarnaval

Acadêmicos de Niterói – “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”

Estreando no Grupo Especial, a escola vai homenagear o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, abordando sua trajetória de vida, da infância humilde à liderança política, com foco na esperança e na superação.

Imperatriz Leopoldinense – “Camaleônico”

A escola celebrará a vida e a obra de Ney Matogrosso, ícone da música brasileira. O enredo promete explorar a ousadia, a arte e a liberdade de expressão que marcaram a carreira do artista.

Portela – “O Mistério do Príncipe do Bará”

A tradicional azul e branco, maior campeã do carnaval carioca, apresentará um enredo sobre Príncipe Custódio, importante líder espiritual do sul do Brasil, destacando sua relevância dentro das religiões de matriz africana e a luta pela preservação das tradições afro-gaúchas.

Mangueira – “Mestre Sacaca do Encanto Tucuju – O Guardião da Amazônia Negra”

A Verde e Rosa homenageará Mestre Sacaca, figura lendária da medicina tradicional amazônica. O desfile será uma ode à sabedoria popular, à ancestralidade e à força da floresta.

Desfiles de Segunda-feira – 16 de fevereiro de 2026

Eduardo Hollanda/Divulgação/RioCarnaval
Quatro escolas de samba se apresentarão por noite - Eduardo Hollanda/Divulgação/RioCarnaval

Mocidade Independente de Padre Miguel – “Rita Lee, a Padroeira da Liberdade”

A escola de Padre Miguel, que tem como carnavalesco o campeoníssimo Renato Lage, vai exaltar a irreverência e genialidade de Rita Lee, trazendo para a Sapucaí um tributo à liberdade criativa, ao rock brasileiro e ao empoderamento feminino.

Beija-Flor de Nilópolis – “Bembé”

Com um enredo centrado no Bembé do Mercado, tradicional manifestação do candomblé de rua no Recôncavo Baiano, a atual campeã do carnaval carioca irá destacar a espiritualidade, resistência e força da cultura afro-brasileira. A escola tem o objetivo de conquistar o bicampeonato.

Unidos do Viradouro – “Pra cima, Ciça”

A Viradouro homenageará o lendário mestre de bateria Ciça, relembrando sua trajetória e influência no ritmo que embala os corações do carnaval: a batida da bateria.

Unidos da Tijuca – “Carolina Maria de Jesus”

A escola apresentará a vida da escritora Carolina Maria de Jesus, reconhecida por seu diário “Quarto de Despejo”. O enredo busca reafirmar sua importância como autora que retratou com intensidade e verdade a realidade das periferias brasileiras.

Desfiles de Terça-feira – 17 de fevereiro de 2026

Eduardo Hollanda/Divulgação/RioCarnaval
Os desfiles ocorrerão nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2026 - Eduardo Hollanda/Divulgação/RioCarnaval

Paraíso do Tuiuti – “Lonã Ifá Lukumi”

A escola mergulhará nas tradições da religiosidade afro-cubana, conectando os saberes de matriz africana entre Brasil e Cuba. Um desfile que promete espiritualidade e ancestralidade.

Unidos de Vila Isabel – “Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um sambista sonhou a África”

Inspirada na vida e na arte de Heitor dos Prazeres, sambista e pintor, a Vila vai apresentar uma África sonhada, reinventada pelo olhar de um dos grandes nomes do samba e das artes visuais.

Acadêmicos do Grande Rio – “A Nação do Mangue”

A tricolor de Duque de Caxias vai celebrar o movimento Manguebeat, que revolucionou a música e a cultura pernambucanas nos anos 1990. Um enredo sobre criatividade, resistência e brasilidade.

Acadêmicos do Salgueiro – “A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau”

Encerrando os desfiles, o Salgueiro fará uma homenagem lúdica à carnavalesca Rosa Magalhães. A narrativa mistura fantasia, contos populares e o universo criativo da artista, que marcou gerações de desfiles.

