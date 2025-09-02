Carnaval 2026: conheça os enredos das escolas de samba do Grupo Especial do Rio
O Carnaval 2026 promete ser um espetáculo carregado de homenagens a grandes ícones da cultura do país, ritos ancestrais e manifestações de identidade
O Carnaval do Rio de Janeiro em 2026 promete ser marcado por grandes homenagens, celebrações culturais e mensagens de resistência. As 12 escolas de samba do Grupo Especial já divulgaram seus enredos, e o que se vê é um desfile de histórias poderosas: de personalidades icônicas à espiritualidade afro-brasileira, passando por temas sociais e históricos.
Veja o que cada escola levará para a Marquês de Sapucaí:
Desfiles de Domingo – 15 de fevereiro de 2026
Acadêmicos de Niterói – “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”
Estreando no Grupo Especial, a escola vai homenagear o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, abordando sua trajetória de vida, da infância humilde à liderança política, com foco na esperança e na superação.
Imperatriz Leopoldinense – “Camaleônico”
A escola celebrará a vida e a obra de Ney Matogrosso, ícone da música brasileira. O enredo promete explorar a ousadia, a arte e a liberdade de expressão que marcaram a carreira do artista.
Portela – “O Mistério do Príncipe do Bará”
A tradicional azul e branco, maior campeã do carnaval carioca, apresentará um enredo sobre Príncipe Custódio, importante líder espiritual do sul do Brasil, destacando sua relevância dentro das religiões de matriz africana e a luta pela preservação das tradições afro-gaúchas.
Mangueira – “Mestre Sacaca do Encanto Tucuju – O Guardião da Amazônia Negra”
A Verde e Rosa homenageará Mestre Sacaca, figura lendária da medicina tradicional amazônica. O desfile será uma ode à sabedoria popular, à ancestralidade e à força da floresta.
Desfiles de Segunda-feira – 16 de fevereiro de 2026
Mocidade Independente de Padre Miguel – “Rita Lee, a Padroeira da Liberdade”
A escola de Padre Miguel, que tem como carnavalesco o campeoníssimo Renato Lage, vai exaltar a irreverência e genialidade de Rita Lee, trazendo para a Sapucaí um tributo à liberdade criativa, ao rock brasileiro e ao empoderamento feminino.
Beija-Flor de Nilópolis – “Bembé”
Com um enredo centrado no Bembé do Mercado, tradicional manifestação do candomblé de rua no Recôncavo Baiano, a atual campeã do carnaval carioca irá destacar a espiritualidade, resistência e força da cultura afro-brasileira. A escola tem o objetivo de conquistar o bicampeonato.
Unidos do Viradouro – “Pra cima, Ciça”
A Viradouro homenageará o lendário mestre de bateria Ciça, relembrando sua trajetória e influência no ritmo que embala os corações do carnaval: a batida da bateria.
Unidos da Tijuca – “Carolina Maria de Jesus”
A escola apresentará a vida da escritora Carolina Maria de Jesus, reconhecida por seu diário “Quarto de Despejo”. O enredo busca reafirmar sua importância como autora que retratou com intensidade e verdade a realidade das periferias brasileiras.
Desfiles de Terça-feira – 17 de fevereiro de 2026
Paraíso do Tuiuti – “Lonã Ifá Lukumi”
A escola mergulhará nas tradições da religiosidade afro-cubana, conectando os saberes de matriz africana entre Brasil e Cuba. Um desfile que promete espiritualidade e ancestralidade.
Unidos de Vila Isabel – “Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um sambista sonhou a África”
Inspirada na vida e na arte de Heitor dos Prazeres, sambista e pintor, a Vila vai apresentar uma África sonhada, reinventada pelo olhar de um dos grandes nomes do samba e das artes visuais.
Acadêmicos do Grande Rio – “A Nação do Mangue”
A tricolor de Duque de Caxias vai celebrar o movimento Manguebeat, que revolucionou a música e a cultura pernambucanas nos anos 1990. Um enredo sobre criatividade, resistência e brasilidade.
Acadêmicos do Salgueiro – “A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau”
Encerrando os desfiles, o Salgueiro fará uma homenagem lúdica à carnavalesca Rosa Magalhães. A narrativa mistura fantasia, contos populares e o universo criativo da artista, que marcou gerações de desfiles.