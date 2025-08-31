fechar
Filmes | Notícia

5 filmes para quem ama um enredo cheio de reviravoltas

Esses filmes são imperdíveis com enredos cheios de reviravoltas, suspense e surpresas que prendem a atenção do início ao fim. Saiba mais

Por Alice Lins Publicado em 31/08/2025 às 21:16
Cena do filme "Corra!"
Cena do filme "Corra!" - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Se você adora ser surpreendido a cada cena, os filmes com reviravoltas são perfeitos.

Eles brincam com expectativas, misturam suspense, drama e até ação de forma inesperada, mantendo o espectador atento do começo ao fim.

Essas cinco produções que se destacam por suas histórias inteligentes, finais chocantes e momentos que fazem você questionar tudo o que viu até ali.

1. Clube da Luta (1999) – direção de David Fincher

A história de um homem insatisfeito com sua vida e um misterioso aliado dá uma reviravolta inesperada, com uma crítica social sutil e um final que ninguém vê chegando. Disponível na Prime Video.

2. Corra! (2017) – direção de Jordan Peele

Um jovem negro vai conhecer a família de sua namorada branca e descobre segredos assustadores e reviravoltas inesperadas. O filme mistura suspense, terror e crítica social de forma brilhante. Disponível na Netflix.

3. O Grande Truque (2006) – direção de Christopher Nolan

Dois ilusionistas rivais competem pelo truque perfeito, levando a uma sequência de revelações e enganos que surpreendem o público até o último momento. Disponível na Prime Video.

4. Seven – Os sete crimes capitais (1995) – direção de David Fincher

Dois detetives investigam um serial killer que executa suas vítimas de acordo com os pecados capitais. O clima sombrio e o final impactante tornam este thriller inesquecível. Disponível na Prime Video.

5. O Jogo (1997) – direção de David Fincher

Um homem rico recebe um presente de aniversário misterioso: um jogo que transforma sua vida em uma série de eventos imprevisíveis. Cada cena traz novas surpresas e questiona a realidade do protagonista. Disponível na Star+.

Leia também

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira
Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira
Filmes

Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira

Compartilhe

Tags