fechar
Celebridades | Notícia

Gkay é anunciada como musa do Acadêmicos do Salgueiro

Nas próximas semanas, a influenciadora Gkay deve visitar a quadra da escola para conhecer mais de perto a rotina e os preparativos da agremiação

Por Guilherme Gusmão Publicado em 02/09/2025 às 13:32
Gkay posa com fantasia luxuosa de carnaval
Gkay posa com fantasia luxuosa de carnaval - Reprodução/Instagram/@gessica

Clique aqui e escute a matéria

A influenciadora Gkay anunciou em suas redes sociais, na manhã desta terça-feira (2), que irá desfilar na Marquês de Sapucaí no Carnaval do Rio de Janeiro em 2026. Ela foi escolhida como musa da Acadêmicos do Salgueiro, escola de samba que carrega 72 anos de tradição na folia carioca.

"Desde menina sonhei em viver esse momento e agora chegou a hora de me dedicar 100% para brilhar na Sapucaí", escreveu a influenciadora de 32 anos em publicação.

O anúncio animou os fãs, que rapidamente encheram os comentários com mensagens de carinho e curiosidade sobre sua fantasia.

"Será que vem alta costura na avenida? Ansiosa para ver os looks da Gigika!", comentou uma seguidora. "Vai entregar tudo!", disse outro admirador.

Celebridades também fizeram questão de parabenizar Gkay. Gracyanne Barbosa, atual rainha de bateria da União da Ilha, foi uma das primeiras a comentar:
"Maravilhosa, vai brilhar muito!", escreveu.

Leia Também

Nas próximas semanas, Gkay deve visitar a quadra da escola para conhecer mais de perto a rotina e os preparativos da agremiação.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Em 2026, o Salgueiro será a última escola a desfilar no Grupo Especial do Carnaval carioca.

O enredo da vez será "A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna de pau", uma homenagem à renomada carnavalesca Rosa Magalhães.

Leia também

Setembro de muito samba no Rio: confira as datas das finais de samba-enredo das escolas cariocas
Samba

Setembro de muito samba no Rio: confira as datas das finais de samba-enredo das escolas cariocas
Multishow estreia reality para encontrar voz que substituirá Neguinho da Beija Flor
Carnaval

Multishow estreia reality para encontrar voz que substituirá Neguinho da Beija Flor

Compartilhe

Tags