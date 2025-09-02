Gkay é anunciada como musa do Acadêmicos do Salgueiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A influenciadora Gkay anunciou em suas redes sociais, na manhã desta terça-feira (2), que irá desfilar na Marquês de Sapucaí no Carnaval do Rio de Janeiro em 2026. Ela foi escolhida como musa da Acadêmicos do Salgueiro, escola de samba que carrega 72 anos de tradição na folia carioca.

"Desde menina sonhei em viver esse momento e agora chegou a hora de me dedicar 100% para brilhar na Sapucaí", escreveu a influenciadora de 32 anos em publicação.

O anúncio animou os fãs, que rapidamente encheram os comentários com mensagens de carinho e curiosidade sobre sua fantasia.

"Será que vem alta costura na avenida? Ansiosa para ver os looks da Gigika!", comentou uma seguidora. "Vai entregar tudo!", disse outro admirador.

Celebridades também fizeram questão de parabenizar Gkay. Gracyanne Barbosa, atual rainha de bateria da União da Ilha, foi uma das primeiras a comentar:

"Maravilhosa, vai brilhar muito!", escreveu.

Nas próximas semanas, Gkay deve visitar a quadra da escola para conhecer mais de perto a rotina e os preparativos da agremiação.

Em 2026, o Salgueiro será a última escola a desfilar no Grupo Especial do Carnaval carioca.

O enredo da vez será "A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna de pau", uma homenagem à renomada carnavalesca Rosa Magalhães.