Setembro de muito samba no Rio: confira as datas das finais de samba-enredo das escolas cariocas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

As disputas seguem até o dia 27 de setembro nas quadras das escolas de samba do Rio de Janeiro. Confira a data da final de cada agremiação

Clique aqui e escute a matéria

Se você é daqueles que vibra com a batucada, acompanha os ensaios até o amanhecer e vive o samba com paixão, prepare-se: a temporada de escolhas de samba-enredo para o Carnaval 2026 já começou entre as escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro.

As agremiações definiram as datas de suas tradicionais finais de samba, eventos que costumam reunir milhares de torcedores nas quadras e são um verdadeiro espetáculo à parte.

As disputas seguem até o dia 27 de setembro, respeitando o prazo estabelecido pela Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), que busca garantir mais eficiência no planejamento dos desfiles, com tempo hábil para a divulgação e o desenvolvimento dos sambas vencedores.

Além da emoção da competição, as finais são um termômetro da temporada e ajudam a antecipar os hinos que vão embalar a Sapucaí no próximo carnaval.

Confira as datas das finais de samba-enredo do Grupo Especial: