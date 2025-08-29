Setembro de muito samba no Rio: confira as datas das finais de samba-enredo das escolas cariocas
As disputas seguem até o dia 27 de setembro nas quadras das escolas de samba do Rio de Janeiro. Confira a data da final de cada agremiação
Se você é daqueles que vibra com a batucada, acompanha os ensaios até o amanhecer e vive o samba com paixão, prepare-se: a temporada de escolhas de samba-enredo para o Carnaval 2026 já começou entre as escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro.
As agremiações definiram as datas de suas tradicionais finais de samba, eventos que costumam reunir milhares de torcedores nas quadras e são um verdadeiro espetáculo à parte.
As disputas seguem até o dia 27 de setembro, respeitando o prazo estabelecido pela Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), que busca garantir mais eficiência no planejamento dos desfiles, com tempo hábil para a divulgação e o desenvolvimento dos sambas vencedores.
Além da emoção da competição, as finais são um termômetro da temporada e ajudam a antecipar os hinos que vão embalar a Sapucaí no próximo carnaval.
Confira as datas das finais de samba-enredo do Grupo Especial:
- 15 de agosto: Paraíso do Tuiuti (já apresentou);
- 12 de setembro: Vila Isabel;
- 13 de setembro: Unidos da Tijuca;
- 19 de setembro: Imperatriz Leopoldinense;
- 20 de setembro: Mocidade Independente de Padre Miguel e Acadêmicos do Grande Rio;
- 21 de setembro: Acadêmicos de Niterói (anúncio do samba que foi encomendado pela escola);
- 25 de setembro: Beija-Flor de Nilópolis;
- 26 de setembro: Portela e Unidos do Viradouro;
- 27 de setembro: Estação Primeira de Mangueira e Acadêmicos do Salgueiro.