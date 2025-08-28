fechar
Estão abertas as inscrições para a Corte Real e Corte LGBT+ do Carnaval do Rio 2026

Para participar, os candidatos devem ter, no mínimo, 18 anos, residir no estado do Rio de Janeiro e possuir, no mínimo, o ensino fundamental completo

Por Guilherme Gusmão Publicado em 28/08/2025 às 13:49
Concurso Corte Real do Rio 2025
Concurso Corte Real do Rio 2025 - ALEXANDRE MACIEIRA/Divulgação/RioTur.Rio

Desde a última segunda-feira (25), estão abertas as inscrições para o concurso que vai eleger a Corte Real e a Corte Real LGBT+ do Carnaval do Rio de Janeiro em 2026.

A inscrição é gratuita e pode ser realizada até o dia 26 de setembro, tanto por e-mail quanto presencialmente na sede da Riotur, situada na Cidade Nova, na área central do Rio de Janeiro.

Para participar, os candidatos devem ter, no mínimo, 18 anos, residir no estado do Rio de Janeiro e possuir, no mínimo, o ensino fundamental completo.

No caso do concurso voltado à Corte Real LGBT+, é necessário que o candidato se identifique como integrante da comunidade LGBT+.

Organizada e coordenada pela Riotur, a seleção definirá os seguintes representantes: Rei Momo, Rainha, Primeira e Segunda Princesas. Já na versão LGBT+ do concurso, serão eleitos o Muso, a Musa e a Pessoa Não Binária do Carnaval 2026.

Serviço

Data de início da inscrição: 25/08
Data final da inscrição: 26/09
E-mails para inscrição:
Corte Real 2026: cortereal.carnavalrj@prefeitura.rio
Corte LGBT+ 2026: cortelgbt.carnavalrj@prefeitura.rio
Presencial: Rua Dom Marcos Barbosa nº 02 – 2º andar, Cidade Nova, das 10h às 17h
Informações: (21) 2088-0054

