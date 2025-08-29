Multishow estreia reality para encontrar voz que substituirá Neguinho da Beija Flor

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O reality tem a missão de encontrar o novo intérprete oficial da Beija-Flor. O programa será apresentado por Samuel de Assis e reunirá oito candidatos

Após anunciar sua aposentadoria para depois do Carnaval de 2025, ano em que a Beija-Flor de Nilópolis foi campeã, o icônico intérprete Neguinho da Beija-Flor terá um sucessor escolhido de forma inusitada. Em busca de uma nova voz para a agremiação, o Multishow estreia nesta quinta-feira (4) o reality show A Voz do Carnaval.

Gravado diretamente na quadra da escola, o programa será apresentado pelo ator Samuel de Assis, que desfila há dois anos na agremiação.

A competição reunirá oito candidatos que disputarão o posto em provas eliminatórias que vão muito além da afinação. Os participantes serão desafiados a mostrar potência vocal, presença de palco, carisma e a capacidade de interpretar clássicos do samba-enredo.

Banca de peso e conselheiros de respeito

O corpo de jurados será formado por dois especialistas da Beija-Flor, incluindo o próprio Neguinho, além de um representante da comunidade nilopolitana.

Para dar ainda mais peso à competição, os candidatos contarão com a mentoria de grandes nomes da música brasileira: Xande de Pilares, Dudu Nobre e Teresa Cristina serão os conselheiros do programa.

Formato e bastidores inéditos

Dividido em quatro episódios, “A Voz do Carnaval” será exibido ao longo do mês de setembro.

O nome vencedor será anunciado em um evento especial na quadra da Beija-Flor, diante da comunidade. Além da competição, o programa também trará um conteúdo exclusivo: os bastidores da última apresentação oficial de Neguinho da Beija-Flor, encerrando uma era que marcou gerações no Carnaval carioca.

Idealizado por Gabriel David, presidente da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro), o reality é uma coprodução do Multishow e Globoplay, com realização da AfroReggae Audiovisual, de José Junior, em parceria com a produtora Formata.

A direção geral fica por conta de Jorge Espírito Santo.