Vídeos | Notícia

Galo da Madrugada 2026: Expectativas e inovações para o maior bloco de carnaval do mundo

O bloco mais tradicional do Recife anuncia tema 'Frevo no Planeta Galo'. Inclusão, sustentabilidade serão destaques durante mais um ano de festa

Por TV Jornal Publicado em 17/09/2025 às 15:49
Imagens da coletiva do Galo da Madrugada 2026
Imagens da coletiva do Galo da Madrugada 2026 - TV Jornal

"Frevo no Planeta Galo", esse é o tema do Galo da Madrugada 2026, que gerou muitas expectativas após o lançamento do próximo evento. A coletiva aconteceu nesta quarta-feira (17).

O vice-presidente da agremiação, Rodrigo Menezes, indicou que o Galo do próximo ano será marcado por inclusão e sustentabilidade. Segundo Rodrigo, a identidade visual do evento ainda está em desenvolvimento pelo artista André Menezes.

Muitos estão ansiosos para ver o Galo pronto, mas o vice-presidente adianta que isso só acontecerá às 9 horas do sábado de carnaval.

Participação especial

Este ano, Ruminho, do Som da Terra, estará presente mais uma vez. Com 41 anos de participação no Galo da Madrugada, ele tocará a música que lhe rendeu o primeiro disco de ouro, "Balança o Saco", composta há 40 anos.

Sustentabilidade 

Em linha com o tema da sustentabilidade, o Galo da Madrugada recolheu todas as tendas que ficam em cima dos trilhos elétricos para confeccionar ecobags. Elas estão sendo produzidas em uma prévia do que será a confecção do Galo 2026.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

