Galo da Madrugada 2026: Expectativas e inovações para o maior bloco de carnaval do mundo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O bloco mais tradicional do Recife anuncia tema 'Frevo no Planeta Galo'. Inclusão, sustentabilidade serão destaques durante mais um ano de festa

"Frevo no Planeta Galo", esse é o tema do Galo da Madrugada 2026, que gerou muitas expectativas após o lançamento do próximo evento. A coletiva aconteceu nesta quarta-feira (17).

O vice-presidente da agremiação, Rodrigo Menezes, indicou que o Galo do próximo ano será marcado por inclusão e sustentabilidade. Segundo Rodrigo, a identidade visual do evento ainda está em desenvolvimento pelo artista André Menezes.

Muitos estão ansiosos para ver o Galo pronto, mas o vice-presidente adianta que isso só acontecerá às 9 horas do sábado de carnaval.

Leia Também Galo da Madrugada 2026 terá tema ambiental e arte criada a partir de resíduos sólidos

Participação especial

Este ano, Ruminho, do Som da Terra, estará presente mais uma vez. Com 41 anos de participação no Galo da Madrugada, ele tocará a música que lhe rendeu o primeiro disco de ouro, "Balança o Saco", composta há 40 anos.

Sustentabilidade

Em linha com o tema da sustentabilidade, o Galo da Madrugada recolheu todas as tendas que ficam em cima dos trilhos elétricos para confeccionar ecobags. Elas estão sendo produzidas em uma prévia do que será a confecção do Galo 2026.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais