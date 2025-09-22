Edson Cordeiro canta Zeca Baleiro no Projeto Seis e Meia, no Recife em outubro
Com abertura de Tonfil, cantor apresenta o show "Ouve a Minha Voz [Cordeiro canta Baleiro]" no Teatro do Parque, em edição especial do Seis e Meia
O Teatro do Parque recebe, no dia 10 de outubro, o cantor Edson Cordeiro, para mais uma edição do Projeto Seis e Meia. O artista apresenta o show “Ouve a Minha Voz [Cordeiro canta Baleiro]”, baseado no seu mais novo álbum. A noite conta ainda com a abertura do pernambucano Tonfil, em apresentação intimista em voz e violão.
Neste espetáculo, Cordeiro, conhecido por sua voz de contratenor e performance teatral, mergulha na obra de Zeca Baleiro, incluindo canções inéditas feitas especialmente para ele, como “Tango do Cordeiro”, que lhe rendeu indicação ao Prêmio da Música Brasileira de 2024, na categoria “Melhor Intérprete de Canção Popular”.
Além de faixas presentes disco, como “O Canto em Nós”, “Quase Nada”, “Eu Te Admirava Mais” e “Heavy Metal do Senhor”, a apresentação no Seis e Meia também contará com “Mambo Só”, dueto com o próprio Zeca Baleiro, e sucessos da carreira de Cordeiro como “Estrela do Mar (Um pequenino grão de areia)”, “Sister Miss Celie's Blues”, “Klazz Meets The Voice” e “Fado Tropical”.
Na abertura da noite, o público será recebido pela delicadeza de Tonfil, cantor e compositor natural de São José do Egito. Em formato voz e violão, o artista será acompanhado pelo talentoso musicista Valdemar Neto. No repertório, canções do álbum “Moldura” e interpretações de compositores que influenciaram sua trajetória, costuradas pela sua presença cênica e pela sensibilidade poética que é marca registrada de seu trabalho.
Comemorando seus 30 anos de história, o Projeto Seis e Meia segue como uma das iniciativas mais relevantes da cena cultural nordestina, promovendo encontros entre gerações e estilos da música brasileira. A edição de outubro promete muita emoção e a valorização da força da canção brasileira.
Os ingressos para a próxima edição do Projeto Seis e Meia já estão disponíveis online via Sympla, na Loja Vagamundo (Shopping Boa Vista) e também poderão ser adquiridos na bilheteria do teatro no dia da apresentação. As entradas variam de R$ 70 a R$ 140.
SERVIÇO
Edson Cordeiro no Projeto Seis e Meia
Abertura: Tonfil
Data: 10 de outubro de 2025
Local: Teatro do Parque – Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife - PE
Ingressos: R$ 70,00 (meia-entrada), R$ 100,00 + 1 kg de alimento não perecível (ingresso social), R$ 140,00 (inteira).
Os lugares não são marcados, sendo ocupados por ordem de chegada.
Vendas: Online via Sympla e presencial na Loja Vagamundo (Shopping Boa Vista).
