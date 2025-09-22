Daniel Paulista exalta "alívio" e explica plano tático em vitória que reconecta Sport e torcida

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após quebrar um jejum de 197 dias sem vitórias na Ilha, técnico detalha a estratégia com linha de três e projeta o duelo direto contra o Fortaleza

Após a vitória do Sport por 1 a 0 sobre o Corinthians, o técnico Daniel Paulista celebrou o resultado como uma descarga de “leveza” para um grupo que, segundo ele, vinha trabalhando “incansavelmente” sem ver o esforço se traduzir em resultado.

“Quando ganha, tudo flui. A sensação é de alívio. A gente tem treinado muito e hoje funcionou”, disse o treinador rubro-negro.

Daniel explicou a ideia que norteou o jogo: manter a estrutura de três atrás, mas com Luan Cândido exercendo o papel de terceiro zagueiro pela esquerda, e não um zagueiro de origem.

Com isso, Aderlan atuou como ala pela direita para “bater” com Matheus Bidu, enquanto Léo Pereira cumpriu função extenuante pelo corredor, bloqueando a principal válvula de transição do Corinthians.



“Eles jogaram sem pontas fixos, com Yuri e Vitinho por dentro. Ajustamos o nosso posicionamento para neutralizar essa força. Foi uma estratégia que deu certo”, disse.

Para o treinador, a chave esteve na concentração nos minutos decisivos, ponto em que o Sport vinha falhando em jogos anteriores.

“Hoje o time controlou o final, mesmo com a confusão e a pressão. Competimos muito e isso é o DNA do clube”, avaliou.

Daniel também destacou a boa resposta de quem ganhou minutos, casos de Aderlan e do meia Hyoran, titulares no último jogo, e citou o trabalho de "resgate" no elenco: “A coerência nas escolhas precisa imperar. Tem jogador que volta a ganhar espaço porque trabalha e mereceu.”

Daniel Paulista exalta reconexão com a Ilha

Ídolo do clube, onde venceu a Copa do Brasil de 2008 em cima do próprio Corinthians, Daniel se emocionou ao falar do ambiente. “Vestir essa camisa me traz recordações. Ver a Ilha pulsando de novo… o sentimento é o mesmo do torcedor: alívio e felicidade. Eu disse ao grupo que hoje esse ciclo ia acabar.”

Sem euforia, o técnico já mira o Fortaleza, sábado (27), às 16h00 (Horário de Brasília), em duelo direto na parte de baixo da tabela.

Sem Zé Lucas suspenso, Daniel Paulista confirmou a volta de Lucas Lima, além da tendência de ter Igor Cariús mais próximo do 100% após lesão. Sobre repetir a escalação, o comandante pregou cautela: "Depende do adversário e do plano. O importante é manter o nível de organização", concluiu.