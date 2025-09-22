fechar
Sport | Notícia

Daniel Paulista exalta "alívio" e explica plano tático em vitória que reconecta Sport e torcida

Após quebrar um jejum de 197 dias sem vitórias na Ilha, técnico detalha a estratégia com linha de três e projeta o duelo direto contra o Fortaleza

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 22/09/2025 às 15:16
Daniel Paulista, técnico do Sport
Daniel Paulista, técnico do Sport - Reprodução/ Sport

Após a vitória do Sport por 1 a 0 sobre o Corinthians, o técnico Daniel Paulista celebrou o resultado como uma descarga de “leveza” para um grupo que, segundo ele, vinha trabalhando “incansavelmente” sem ver o esforço se traduzir em resultado.

Quando ganha, tudo flui. A sensação é de alívio. A gente tem treinado muito e hoje funcionou”, disse o treinador rubro-negro.

Daniel explicou a ideia que norteou o jogo: manter a estrutura de três atrás, mas com Luan Cândido exercendo o papel de terceiro zagueiro pela esquerda, e não um zagueiro de origem.

Com isso, Aderlan atuou como ala pela direita para “bater” com Matheus Bidu, enquanto Léo Pereira cumpriu função extenuante pelo corredor, bloqueando a principal válvula de transição do Corinthians.

Eles jogaram sem pontas fixos, com Yuri e Vitinho por dentro. Ajustamos o nosso posicionamento para neutralizar essa força. Foi uma estratégia que deu certo”, disse.

Leia Também

Para o treinador, a chave esteve na concentração nos minutos decisivos, ponto em que o Sport vinha falhando em jogos anteriores.

Hoje o time controlou o final, mesmo com a confusão e a pressão. Competimos muito e isso é o DNA do clube”, avaliou.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Daniel também destacou a boa resposta de quem ganhou minutos, casos de Aderlan e do meia Hyoran, titulares no último jogo, e citou o trabalho de "resgate" no elenco: “A coerência nas escolhas precisa imperar. Tem jogador que volta a ganhar espaço porque trabalha e mereceu.”

Daniel Paulista exalta reconexão com a Ilha

Ídolo do clube, onde venceu a Copa do Brasil de 2008 em cima do próprio Corinthians, Daniel se emocionou ao falar do ambiente. “Vestir essa camisa me traz recordações. Ver a Ilha pulsando de novo… o sentimento é o mesmo do torcedor: alívio e felicidade. Eu disse ao grupo que hoje esse ciclo ia acabar.”

Sem euforia, o técnico já mira o Fortaleza, sábado (27), às 16h00 (Horário de Brasília), em duelo direto na parte de baixo da tabela.

Sem Zé Lucas suspenso, Daniel Paulista  confirmou a volta de Lucas Lima, além da tendência de ter Igor Cariús mais próximo do 100% após lesão. Sobre repetir a escalação, o comandante pregou cautela: "Depende do adversário e do plano. O importante é manter o nível de organização", concluiu.

Leia também

Dia Mundial Sem Carro: Não tem Uber Moto nem carro elétrico. A solução para a imobilidade urbana é o transporte público
MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

Dia Mundial Sem Carro: Não tem Uber Moto nem carro elétrico. A solução para a imobilidade urbana é o transporte público
Tarifa Zero: Apesar do apelo social, implantação da Tarifa Zero nas grandes cidades enfrenta obstáculos e cenário complexo
TRANSPORTE PÚBLICO

Tarifa Zero: Apesar do apelo social, implantação da Tarifa Zero nas grandes cidades enfrenta obstáculos e cenário complexo

Compartilhe

Tags