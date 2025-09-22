fechar
Dia Mundial Sem Carro: Não tem Uber Moto nem carro elétrico. A solução para a imobilidade urbana é o transporte público

Só utilizando e, principalmente, lutando por um transporte coletivo melhor, vamos conseguir salvar nossas cidades e reduzir as mortes no trânsito

Por Roberta Soares Publicado em 22/09/2025 às 7:00
A proposta do Dia Mundial Sem Carro é que as pessoas experimentem novas formas de deslocamento. Mesmo que seja uma vez. Quem sabe, assim, usar o ônibus, o metrô ou a bicicleta seja menos desafiador do que parece?
A proposta do Dia Mundial Sem Carro é que as pessoas experimentem novas formas de deslocamento. Mesmo que seja uma vez. Quem sabe, assim, usar o ônibus, o metrô ou a bicicleta seja menos desafiador do que parece? - Guga Matos/JC Imagem

Mais um Dia Mundial Sem Carro está chegando - nesta segunda-feira (22 de setembro) - e, mais uma vez, a Coluna Mobilidade faz um convite àqueles que são ‘carrodependentes’ ou ‘carrocratas’ para que experimentem novas formas de deslocamento. Uma única vez, ao menos.

A proposta não é ‘satanizar’ o automóvel ou deixá-lo completamente de lado. Mas sugerir algumas mudanças de hábitos para experimentar deslocamentos de transporte público, de bicicleta ou até mesmo a pé. Quem sabe, assim, usar o ônibus, o metrô ou a bicicleta seja menos desafiador do que parece? Principalmente para aquela parcela da sociedade que pode optar por usar ou não.

Outra sugestão é que se tente mesclar os modais para fazer seus deslocamentos. Talvez na sua rotina seja possível fazer parte do trajeto de ônibus e concluí-lo em uma das bicicletas públicas compartilhadas existentes em muitas cidades brasileiras. Ou, quem sabe, iniciar o percurso de transporte público e experimentar caminhar o resto do trajeto, fugindo do trânsito e tendo a oportunidade de observar as cidades sem ser pela limitada janela do automóvel.

Existem desafios - de fato -, mas eles também fazem parte do dia a dia de quem só usa o automóvel para se deslocar. Afinal, encarar os congestionamentos e retenções do trânsito comuns a todas as médias e grandes cidades brasileiras também não é nada agradável ou estimulante.

UM ÔNIBUS NA RUA POR UM DIA É IGUAL A 486 CARROS NAS RUAS POR UM DIA

Guga Matos/JC Imagem
Enquanto um único ônibus transporta, em média, 680 pessoas por dia, os automóveis levam apenas 1,5 passageiro por viagem - Guga Matos/JC Imagem

Pegando carona na Semana Nacional do Trânsito - comemorada em 2025 entre os dias 18 e 25/9 e no Dia Mundial Sem Carro - a empresa de ônibus MobiBrasil fez uma comparação significativa sobre o impacto positivo do uso do transporte público.

Em suas redes sociais, a MobiBrasil mostrou que, enquanto um único ônibus transporta, em média, 680 pessoas por dia, os automóveis levam apenas 1,5 passageiro por viagem - segundo dados da ANTP (Associação Nacional de Transporte Público).

Isso significa que, para transportar a mesma quantidade de pessoas que um ônibus em um dia, seriam necessários aproximadamente 486 carros nas ruas. Mesmo que todos os carros andassem lotados com 5 pessoas, seriam ainda necessários 136 carros para igualar a capacidade de um único ônibus.

Além da eficiência de espaço e passageiros, um ônibus polui 8 vezes menos que um carro por passageiro transportado e utiliza apenas 5% do espaço na via em comparação com 40 carros que transportariam o mesmo número de pessoas. O transporte coletivo de ônibus também se mostra mais seguro, com apenas 2% das vítimas fatais no trânsito estando em ônibus, frente a 35% em motos.

FIQUE POR DENTRO DO DIA MUNDIAL SEM CARRO

O Dia Mundial Sem Carro é uma data criada na França, em 1997, com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre o uso excessivo de veículos motorizados. A primeira edição aconteceu em Lyon, por iniciativa do prefeito da cidade à época, Paul Bocuse, como uma forma de combater a poluição e os congestionamentos que já aconteciam no município.

RAZÕES PARA ADERIR AO DIA MUNDIAL SEM CARRO

Guga Matos/JC Imagem
A proposta não é ‘satanizar’ o automóvel ou deixá-lo completamente de lado. Mas sugerir algumas mudanças de hábitos para experimentar deslocamentos de transporte público, de bicicleta ou até mesmo a pé - Guga Matos/JC Imagem

Benefícios para a saúde

- Optar por caminhar ou andar de bicicleta como meio de transporte pode melhorar a saúde física e mental, ajudando a combater o sedentarismo e reduzir o estresse, além de evitar várias doenças.

Redução da emissão de carbono

- Em todo o mundo, o setor de transporte é responsável por quase um quarto das emissões globais de gases de efeito estufa relacionadas à energia. As emissões dos veículos são uma fonte significativa de partículas finas e óxidos de nitrogênio, as principais causas da poluição do ar urbano.

Custo benefício

- O custo de se manter um carro não se resume apenas ao combustível. Itens básicos são prestações, seguro, manutenção, IPVA, licenciamento, lavagens e até mesmo possíveis multas. Além de que os automóveis perdem valor ao longo do tempo devido à depreciação. Usar menos ou optar por transportes alternativos pode ajudar a prolongar a vida útil do veículo e reduzir as perdas financeiras associadas à depreciação.

Melhoria do trânsito nas cidades

- A diminuição do número de veículos nas ruas ajuda a reduzir o congestionamento, tornando os trajetos mais rápidos e eficientes. A relação entre estes dois fatores já foi comprovada: em cidades onde o tempo de deslocamento é pequeno e o período gasto no congestionamento é mínimo as pessoas vivem melhor.

Aumento na qualidade de vida

- Menos carros nas ruas levam a ambientes urbanos mais agradáveis, com menos poluição sonora e do ar, além de mais espaços públicos para as pessoas, tornando as cidades ambientes mais agradáveis e sustentáveis para se viver.

 

