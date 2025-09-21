Semana Nacional do Trânsito: Motociclistas representam 43% das mortes no trânsito do Recife e 34% desrespeitam limites de velocidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Recife lançou campanha para conscientizar motoqueiros, enquanto Camaragibe vai lançar um programa de segurança voltado para os mototaxistas

O excesso de velocidade continua sendo o principal fator de risco para mortes e ferimentos nas ruas, avenidas e estradas do País, sendo globalmente responsável por mais de 50% dos óbitos no trânsito, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). No Recife, a situação não é diferente. Dados preliminares de 2024 indicam que houve 159 mortes no trânsito no ano passado e que, desse total, 43% eram ocupantes de motocicletas, proporção equivalente à de pedestres - vale ressaltar.

A gravidade da situação é reforçada por estudos de comportamento. Pesquisas realizadas na capital pela Johns Hopkins University apontam que, em locais sem fiscalização, 34% dos motociclistas excedem a velocidade permitida. Esse comportamento de risco é tão preocupante que os estudos e o material da campanha focam em jovens motociclistas homens, que representam a maioria das vítimas fatais e feridas. O excesso de velocidade é particularmente arriscado por influenciar tanto a probabilidade de um sinistro quanto a gravidade de suas consequências.

DADOS FORÇAM AÇÕES EDUCATIVAS

Mortes e mutilações de ocupantes de motocicletas explodem no País com o crescimento vertiginoso dos aplicativos de transporte com motos - MISTER SHADOW/AE

Apesar de ainda não ter tido a coragem política e administrativa de proibir ou regulamentar o transporte de passageiros com motos, como Uber e 99 Moto, o Recife aproveitou a Semana Nacional do Trânsito para lançar mais uma campanha de conscientização com foco do comportamento do condutor de motos intitulada "Desacelera, vai na boa".

O lançamento da campanha aconteceu na sexta-feira (19) durante uma blitz de fiscalização. A campanha utiliza a história real do atleta paralímpico Labone Cabral, que perdeu uma perna em um sinistro de trânsito de motocicleta relacionado ao excesso de velocidade, reforçando que o risco não compensa as graves consequências.

A iniciativa conta com o apoio da organização global de saúde pública Vital Strategies, parceira da Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global (BIGRS), e que presta consultoria à gestão municipal.

EM CAMARAGIBE, MOTOCICLISTAS GANHAM QRCODE PARA AGILIZAR ATENDIMENTO EM CASO DE SINISTROS

Em Camaragibe, no Grande Recife, os motociclistas ganharão um programa para agilizar o atendimento médico no caso de sinistros de trânsito - PAULO LIEBERT/AE

Em Camaragibe, no Grande Recife, os motociclistas ganharão um programa para agilizar o atendimento médico no caso de sinistros de trânsito. Pioneiro no País - segundo a gestão municipal - o Motociclista Seguro irá oferecer gratuitamente um QR Code com os dados pessoais, médicos e contatos para serem facilmente consultados no caso de quedas e colisões - o que é muito comum, já que os ocupantes de motos representam mais da metade das mortes no trânsito, com números que só crescem no País.

O QR Code poderá ser adesivado no capacete ou nas motos, ou em formato de pulseira. Camaragibe será a primeira cidade brasileira a receber o projeto com esse tipo de tecnologia, começando com o atendimento a 125 mototaxistas da cidade.

Cada QR Code conterá informações do condutor como: nome completo, foto, sexo, data de nascimento, convênio médico (se particular ou SUS), tipo sanguíneo, indicação de portador de deficiência, alergias, patologias (doenças), TEA (sim ou não) e observações clínicas gerais. Essas informações podem salvar vidas em caso de acidente.

O código terá, ainda, o nome e o contato com foto do responsável (parente, por exemplo), número do Corpo de Bombeiros (193), da Polícia Militar (190), da Guarda Civil Municipal de Camaragibe (153) e um link direto com o aplicativo de mensagens WhatsApp. O programa será lançado nesta segunda-feira (22/9).