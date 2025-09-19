Rua São Miguel, em Afogados, terá série de intervenções viárias
Mudanças foram planejadas pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) em parceria com a Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global
A Rua São Miguel, no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife, passará por uma série de intervenções viárias a partir desta segunda-feira (22) para aumentar a segurança de pedestres. As mudanças, planejadas pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) em parceria com a Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global (BIGRS), incluem a implantação de novas travessias, ilhas de refúgio e uma mudança de circulação em trechos de maior risco.
O projeto foi criado com base em um estudo que identificou 8 vítimas fatais entre 2017 e 2024 e 239 feridos entre 2021 e 2024 na área, com a maioria das vítimas sendo motociclistas. A Rua São Miguel é um local de grande fluxo de pedestres, com escolas, hospitais, igrejas e estações de metrô.
Redesenho urbano e mudança de velocidade
Para ordenar o trânsito e reduzir o risco de acidentes, o plano da CTTU prevê:
Novas travessias: Serão criadas dez novas travessias para pedestres, sendo cinco delas com semáforos, além de ilhas de refúgio em pontos estratégicos.
Mão única: O trecho com o maior número de acidentes, entre as ruas Vereador Francisco de Paula Santana e Manoel de Albuquerque Fernandes, passará a ter mão única para diminuir o conflito entre veículos.
Redução da velocidade: A velocidade máxima da via será reduzida de 60 km/h para 50 km/h. A medida é fundamental, pois, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a chance de sobrevivência de uma vítima de atropelamento aumenta de 2% para 20% quando a velocidade do veículo é reduzida de 60 km/h para 50 km/h.
A presidente da CTTU, Taciana Ferreira, afirmou que a intervenção busca proteger os pedestres, que são os mais vulneráveis no trânsito. "Vamos continuar acompanhando os sinistros de trânsito, mas esperamos reduzir esses números e salvar vidas", disse.