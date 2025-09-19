Rua São Miguel, em Afogados, terá série de intervenções viárias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Mudanças foram planejadas pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) em parceria com a Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global

Clique aqui e escute a matéria

A Rua São Miguel, no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife, passará por uma série de intervenções viárias a partir desta segunda-feira (22) para aumentar a segurança de pedestres. As mudanças, planejadas pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) em parceria com a Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global (BIGRS), incluem a implantação de novas travessias, ilhas de refúgio e uma mudança de circulação em trechos de maior risco.

O projeto foi criado com base em um estudo que identificou 8 vítimas fatais entre 2017 e 2024 e 239 feridos entre 2021 e 2024 na área, com a maioria das vítimas sendo motociclistas. A Rua São Miguel é um local de grande fluxo de pedestres, com escolas, hospitais, igrejas e estações de metrô.

Redesenho urbano e mudança de velocidade



Para ordenar o trânsito e reduzir o risco de acidentes, o plano da CTTU prevê:

Novas travessias: Serão criadas dez novas travessias para pedestres, sendo cinco delas com semáforos, além de ilhas de refúgio em pontos estratégicos.

Mão única: O trecho com o maior número de acidentes, entre as ruas Vereador Francisco de Paula Santana e Manoel de Albuquerque Fernandes, passará a ter mão única para diminuir o conflito entre veículos.

Redução da velocidade: A velocidade máxima da via será reduzida de 60 km/h para 50 km/h. A medida é fundamental, pois, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a chance de sobrevivência de uma vítima de atropelamento aumenta de 2% para 20% quando a velocidade do veículo é reduzida de 60 km/h para 50 km/h.

A presidente da CTTU, Taciana Ferreira, afirmou que a intervenção busca proteger os pedestres, que são os mais vulneráveis no trânsito. "Vamos continuar acompanhando os sinistros de trânsito, mas esperamos reduzir esses números e salvar vidas", disse.