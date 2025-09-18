fechar
Mobilidade | Notícia

BR-101 interditada: Estreitamento da BR-101 Norte começa na tarde desta sexta-feira (19). Motoristas e passageiros de ônibus devem estar atentos

Interdição vai durar pelo menos seis meses e exige atenção redobrada de motoristas e passageiros na principal saída norte do Grande Recife

Por Roberta Soares Publicado em 18/09/2025 às 11:13 | Atualizado em 18/09/2025 às 11:24
Interdi&ccedil;&atilde;o estava programada para acontecer dois dias antes, na quarta-feira (16), mas foi adiada pelo DNIT para esta sexta (19)
Interdição estava programada para acontecer dois dias antes, na quarta-feira (16), mas foi adiada pelo DNIT para esta sexta (19) - GUGA MATOS/JC IMAGEM

O estreitamento da BR-101 Norte, na altura do município de Abreu e Lima, no Grande Recife, vai começar mesmo nesta sexta-feira (19/9), após um adiamento - a interdição estava prevista para dois dias antes. A confirmação foi dada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e vai afetar os dois sentidos da rodovia (Recife-João Pessoa e João Pessoa-Recife).

O horário exato do início da interdição, entretanto, não foi informado, apenas que será entre a tarde da sexta e a manhã do sábado (20). E que vai demorar: pelo menos seis meses. Na prática, a BR-101 vai perder a pista principal para a realização de obras emergenciais em duas pontes e, por isso, o tráfego de veículos será desviado para as pistas locais da rodovia, nos dois sentidos.

As mudanças acontecerão no km 47,35, onde está a Ponte do Rio Arroio Desterro, e no km 51,15, onde fica a Ponte do Rio Barro Branco, área de Abreu e Lima. É certo que haverá retenções na área - principalmente nos primeiros dias - e, por isso, o DNIT e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recomendam paciência e que se evite o trecho se possível.

GUGA MATOS/JC IMAGEM
Interdição vai acontecer em Abreu e Lima, no Grande Recife, e durar pelo menos seis meses - GUGA MATOS/JC IMAGEM

Os desvios de tráfego serão feitos nos seguintes pontos:

Ponte sobre o Rio Barro Branco (km 51,15)

Nos dois sentidos da via:

- Altura do Armazém Coral - Achaqui (Abreu e Lima) (DESVIO 1)
- Altura do Posto Shopping Federal (Paulista)/Varejão dos móveis (DESVIO 2)

Ponte sobre o Rio Arroio Desterro (km 47,35)

- Altura do Memorial do Livramento (Igarassu) (DESVIO 1) para ambos os sentidos da via
- Altura do Armazém Jenipapo (Abreu e Lima) (DESVIO 2) no sentido Recife/ João Pessoa
- Altura da Chesf (Abreu e Lima) (DESVIO 3) no sentido João Pessoa/Recife

A promessa é de que os locais dos desvios estarão devidamente sinalizados para uma boa orientação dos condutores e passageiros.

INTERDIÇÃO VAI AFETAR LINHAS DE ÔNIBUS. CONFIRA AS MUDANÇAS

O estreitamento da BR-101 Norte também terá impacto na operação do transporte público da RMR. Algumas paradas de ônibus terão que sofrer mudança de local, segundo o Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM):

No desvio da ponte sobre o Rio Arroio Desterro - BR-101 Km 47 (próximo ao Memorial do Livramento), sentido Igarassu/Recife, os usuários irão utilizar as paradas localizadas na pista exclusiva da BR-101, lado oposto a Moenda do Matuto e em frente a SE Neoenergia Cruz de Rebouças e na pista de tráfego misto da BR-101, ao lado do Depósito 2001.

Já no desvio da ponte sobre o Rio Barro Branco – BR-101 Km 51 (próximo ao Hospital Miguel Arraes), no sentido Recife/Igarassu, as opções de paradas são na pista exclusiva da Rodovia PE-015, lado oposto ao posto de combustível Federal; na pista de tráfego misto da Rodovia BR-101, em frente ao Assaí e na Pista exclusiva da Rodovia BR-101, lado oposto ao Fórum de Abreu e Lima.

Nesses dois desvios, as linhas afetadas são 1946 - TI IGARASSU (BR-101), 1949 - CAÉTES / CENTRO DE PAULISTA (PARATIBE), 1967 - TI IGARASSU (SÍTIO HISTÓRICO), 1980 - IGARASSU / CIDADE TABAJARA, 1956 - IGARASSU (BACURAU) e 1963 - TI PE-15/TI IGARASSU (SÍTIO HISTÓRICO).

Já no sentido, Igarassu/Recife, as paradas serão na pista exclusiva da Rodovia BR-101, em frente ao Rei da Carne de Sol; na pista de tráfego misto da BR-101, ao lado do TI Abreu e Lima; na pista de tráfego misto da Rodovia PE-015, em frente a borracharia existente; na pista exclusiva da Rodovia PE-015, lado oposto ao nº 96. As linhas afetadas são 1946 - TI IGARASSU (BR-101), 1967 - TI IGARASSU (SÍTIO HISTÓRICO) e 1963 - TI PE-15/TI IGARASSU (SÍTIO HISTÓRICO).

