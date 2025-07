Trânsito: em busca de estatísticas de mortes e sinistros no trânsito, governo federal divulga ranking de estados que estão atualizando dados. Confira por estado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) divulgou uma espécie de ranking dos estados brasileiros que estão cumprindo com a meta de enviar os dados relacionados a sinistros de trânsito (não é mais acidente de trânsito que se define, segundo o CTB e a ABNT) no País.

A secretaria não coloca a situação dessa forma - o que é compreensível -, mas o ‘ranking’ funciona como uma pressão para que os órgãos públicos de trânsito cumpram com seu papel. São esses dados que abastecem o Registro Nacional de Estatísticas e Sinistros de Trânsito (Renaest), uma ferramenta fundamental para embasar as estratégias de segurança viária no País.

O argumento é de que para reduzir o número de mortes e sinistros no trânsito brasileiro é preciso aperfeiçoar, constantemente, as políticas públicas voltadas a esse problema. E, só com o envio de dados atualizados de todos os estados brasileiros à Senatran é possível fazer o planejamento e avaliação das ações.

“Com dados consistentes, atualizados, decisões importantes passam a se basear em informações atuais, o que aumenta a efetividade das ações e auxilia na execução das políticas públicas, com impactos diretos na redução de sinistros e de óbitos no trânsito”, alerta o secretário Nacional de Trânsito, Adrualdo Catão.

CONFIRA QUAIS ESTADOS TÊM CUMPRIDO COM AS METAS

Ranking dos estados que abastecem o Registro Nacional de Estatísticas e Sinistros de Trânsito (Renaest), uma ferramenta fundamental para embasar as estratégias de segurança viária no País - Reprodução

Alinhados a essa política, 17 estados têm mantido o Renaest abastecido nos últimos três meses: Paraíba e Mato Grosso do Sul se destacam como os mais pontuais.

Mas nem todos os estados parecem entender a importância de manter os dados em dia: dez deles estão com o envio atrasado, entre eles Pernambuco. O caso mais grave é o do Rio Grande do Norte, que está há três anos sem enviar as informações à Senatran.

O ranking da Senatran, que busca estimular o cumprimento das responsabilidades por parte das unidades da Federação, é publicado a cada três meses. Em 2024 a versão digital do sistema começou a ser testada.

O Renaest é integrado ao Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores), Renach (Registro Nacional de Condutores Habilitados) e Renainf (Registro Nacional de Infrações).