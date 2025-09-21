Sport vence o Corinthians na Ilha do Retiro e encerra jejum de vitórias como mandante

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Sport segue na lanterna da Série A do Brasileiro, com altas chances de queda para a Série B do ano que vem; Torcedor compareceu em peso hoje

O Sport precisou de 197 dias para voltar a fazer o seu torcedor sorrir em casa. Neste domingo (21), o Leão venceu o Corinthians por 1x0, na Ilha do Retiro, pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, e fez a festa da maioria dos mais de 26 mil torcedores presentes. Uma multidão que merecia ver uma vitória rubro-negra em casa após tanto tempo.

O gol solitário da partida foi marcado por Matheusinho, aos 3 minutos do segundo tempo, em uma jogada individual incrível que levantou a torcida rubro-negra. Um verdadeiro golaço.

O resultado encerra uma sequência de quatro jogos sem vencer e faz o Sport chegar aos 14 pontos, diminuindo a diferença para os rivais diretos na briga contra o rebaixamento, apesar da luta contra a queda ainda ser cruel para o Leão. O Corinthians, por sua vez, permanece com 29 pontos e perde a chance de se aproximar do G-6.

Na próxima rodada, o Leão encara o Fortaleza no sábado (27), às 16h, na Arena Castelão. Já o Corinthians recebe o Flamengo no domingo (28), às 20h30, na Neo Química Arena.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi intenso e de equilíbrio. O Sport começou melhor, marcou sob pressão e chegou a balançar as redes com Zé Lucas, aos 10 minutos, mas o gol foi anulado após análise do VAR por impedimento de Luan Cândido na jogada. O Corinthians demorou a se encontrar no jogo, mas criou boas oportunidades na reta final da etapa, com Breno Bidon acertando a trave e Vitinho obrigando Gabriel a fazer grande defesa.

Na segunda etapa, o Sport precisou de apenas três minutos para abrir o placar. Matheusinho fez linda jogada individual, driblou a marcação e finalizou com precisão para fazer 1 a 0. O gol incendiou a Ilha do Retiro, e o time passou a jogar explorando contra-ataques.

O Corinthians foi para o ataque e transformou o jogo em um verdadeiro bombardeio. Gabriel fez grandes defesas, primeiro em cobrança de falta de Bidu e depois em chute forte de André Ramalho. Ramon Menezes ainda assustou a torcida rubro-negra ao cortar mal uma bola na área.

Nos minutos finais, a pressão foi total: Dieguinho e Gustavo Henrique tiveram chances, e a arbitragem precisou paralisar o jogo após sinalizadores acesos na torcida visitante e confusão generalizada entre os jogadores.

Após oito minutos de acréscimos, o Sport conseguiu segurar o resultado e comemorar uma vitória que pode ser um divisor de águas na sua campanha no Brasileirão.

Notas do Escrete de Ouro

Confira a avaliação do comentarista Ralph de Carvalho, do Escrete de Ouro:

Gabriel: 7

Aderlan: 6

Rafael Thyere: 6

Ramon Menezes: 6

Luan Cândido: 7

Rivera: 5

Zé Lucas: 5

Hyoran: 5

Matheusinho: 8

Derik Lacerda: 7

Léo Pereira: 6

Atencio: 4 (entrou durante o jogo)

Barletta: 5 (entrou durante o jogo)

Daniel Paulista (técnico): 8

Ficha do jogo – Sport 1x0 Corinthians

Sport: Gabriel; Aderlan (Matheus Alexandre), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas (Lucas Kal), Hyoran (Atencio) e Matheusinho (Chrystian Barletta); Léo Pereira (Igor Cariús) e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho (Hugo), André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri (Raniele); Maycon (Dieguinho), José Martínez (Talles Magno), Breno Bidon e Matheus Bidu; Yuri Alberto e Vitinho (Ángel Romero). Técnico: Dorival Júnior.

Competição: Brasileirão (24ª rodada). Local: Ilha do Retiro, Recife-PE. Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF). Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF). Quarto árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Júnior (SE). VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN). Gols: Matheusinho (Sport), aos 3 minutos do 2ºT. Cartões Amarelos: Ramons Menezes (Sport), Matheusinho (Sport), Gabriel (Sport), Derik Lacerda (Sport), Matheus Bidu (Corinthians), Chrystian Barletta (Sport) e Zé Lucas (Sport). Público: 26.504. Renda: R$ 1.776.835.