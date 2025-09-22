Sport Sub-17 goleia Ipojuca por 8 a 0 pelo Campeonato Pernambucano;

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Leões da Base tornam-se vice-líderes do Grupo A após goleada válida pela terceira rodada. Equipe encara o Caruaru City na próxima rodada

O Sport venceu o Ipojuca por 8 × 0 no último domingo (21), no CT rubro-negro, pela 3ª rodada do Campeonato Pernambucano sub-17. Os gols do confronto foram marcados por Marco Polo, que balançou as redes três vezes, Lázaro, autor de dois gols, Guilherme, Tuca Moreira e Thiaguinho.

Com o resultado, o Leão chega aos sete pontos conquistados, ocupando a vice-liderança do Grupo A. A equipe já marcou 14 gols no torneio e ainda não foi vazada ao longo da competição.

Sport possui os dois maiores artilheiros do estadual

Os rubro-negros também detém os dois artilheiros do Estadual: o atacante Lázaro e o meia Marco Polo, que balançaram as redes quatro vezes cada.

“Foi uma vitória convincente do grupo, que não se acomodou em nenhum momento da partida, mesmo com a vantagem no placar. Todos levaram a partida com a seriedade necessária”, valorizou o técnico Alexandre Silva.

“Muito importante concluirmos mais uma rodada sem gols sofridos. Estamos mostrando dentro de campo tudo aquilo que viemos trabalhando ao longo das semanas: o ataque está indo bem, nossa defesa está sólida e vamos seguir em busca do heptacampeonato”, comemorou o capitão Tuca Moreira.

O próximo compromisso da categoria pelo Estadual será no próximo domingo (28), às 10h00, diante do Caruaru City, fora de casa, no estádio Antônio Inácio.