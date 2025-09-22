Henry & Klauss apresentam "Illusion Show" no Recife nos dias 27 e 28 de setembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Maiores ilusionistas da América Latina retornam ao Teatro Guararapes com o repaginado "Illusion Show", agora em quatro apresentações

Maiores ilusionistas da América Latina na atualidade, três vezes recordistas mundiais, Henry & Klauss trazem ao Recife o espetáculo “Illusion Show”, assistido por mais de 11 mil pessoas no Teatro Guararapes no ano passado. Agora, o show volta repaginado para o mesmo teatro, com novos números e trilha sonora inédita. Com imensa procura por ingressos, a dupla anuncia sessão extra, totalizando quatro apresentações: dia 27 de setembro, às 14h, 17h e 20h30; e dia 28, às 16h.

Desafiando a lógica e a realidade, com quadros de levitação, teletransporte, escapismo e efeitos visuais de última geração, o show está com tíquetes à venda na plataforma Fever e na bilheteria do local.

Henry & Klauss, que lançaram o especial “Mestres da Mágica” no Disney+, colecionam prêmios nacionais e internacionais, como o "Les Mandrake D’or", em Paris, o mais importante prêmio da mágica no mundo. Alçados à enorme fama com quadros no “Fantástico” e no “Domingão com Huck” (TV Globo), os artistas são especialistas em desafiar o impossível de forma inteligente e tecnológica. A visão moderna utilizada por eles faz com que esse misterioso universo se torne ainda mais encantador, distanciando-se da imagem clássica e tradicional do mágico.

Carreira

Hoje com 33 anos, os jovens mágicos saíram de Belo Horizonte, deixando para trás o mundo real da engenharia e do direito, e ganharam o mundo com o ilusionismo moderno. Começaram em 2009 oferecendo projetos corporativos e, há mais de seis anos, passaram a realizar shows de ilusionismo no Brasil e em outros países.

Ganharam espaço em diversas emissoras no Brasil e no exterior — foram convidados a se apresentar no mais exclusivo clube de mágica do mundo, o Magic Castle, em Hollywood. O local é reconhecido internacionalmente por abrigar os principais shows de ilusionismo do planeta.

Henry e Klauss também impressionaram os exigentes jurados da 17ª temporada do America's Got Talent, um dos programas de maior audiência nos Estados Unidos. Fizeram uma apresentação de tirar o fôlego no Dolby Theatre, palco da cerimônia do Oscar. O programa foi ao ar em 2023, pelo canal NBC (assista no YouTube).

O show no Recife é apresentado pelo Ministério da Cultura e Brasilprev, realizado por Henry & Klauss e VME.

Serviço

Henry & Klauss em “Illusion Show”

Datas: 27 de setembro (sábado), às 14h, 17h e 20h30 | 28 de setembro (domingo), às 16h

27 de setembro (sábado), às 14h, 17h e 20h30 | 28 de setembro (domingo), às 16h Local: Teatro Guararapes – Centro de Convenções de Pernambuco

Teatro Guararapes – Centro de Convenções de Pernambuco Informações: (81) 4042-8400

Ingressos

Plateia Especial: R$ 200 e R$ 100 (meia)

Plateia: R$ 170 e R$ 85 (meia)

Balcão: R$ 120 e R$ 60 (meia)

Illusion Experience (Meet and Greet): R$ 550 e R$ 275 (meia)

Pontos de venda: site Fever e bilheteria do teatro.