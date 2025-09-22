Henry & Klauss apresentam "Illusion Show" no Recife nos dias 27 e 28 de setembro
Maiores ilusionistas da América Latina retornam ao Teatro Guararapes com o repaginado "Illusion Show", agora em quatro apresentações
Clique aqui e escute a matéria
Maiores ilusionistas da América Latina na atualidade, três vezes recordistas mundiais, Henry & Klauss trazem ao Recife o espetáculo “Illusion Show”, assistido por mais de 11 mil pessoas no Teatro Guararapes no ano passado. Agora, o show volta repaginado para o mesmo teatro, com novos números e trilha sonora inédita. Com imensa procura por ingressos, a dupla anuncia sessão extra, totalizando quatro apresentações: dia 27 de setembro, às 14h, 17h e 20h30; e dia 28, às 16h.
Desafiando a lógica e a realidade, com quadros de levitação, teletransporte, escapismo e efeitos visuais de última geração, o show está com tíquetes à venda na plataforma Fever e na bilheteria do local.
Henry & Klauss, que lançaram o especial “Mestres da Mágica” no Disney+, colecionam prêmios nacionais e internacionais, como o "Les Mandrake D’or", em Paris, o mais importante prêmio da mágica no mundo. Alçados à enorme fama com quadros no “Fantástico” e no “Domingão com Huck” (TV Globo), os artistas são especialistas em desafiar o impossível de forma inteligente e tecnológica. A visão moderna utilizada por eles faz com que esse misterioso universo se torne ainda mais encantador, distanciando-se da imagem clássica e tradicional do mágico.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Carreira
Hoje com 33 anos, os jovens mágicos saíram de Belo Horizonte, deixando para trás o mundo real da engenharia e do direito, e ganharam o mundo com o ilusionismo moderno. Começaram em 2009 oferecendo projetos corporativos e, há mais de seis anos, passaram a realizar shows de ilusionismo no Brasil e em outros países.
Ganharam espaço em diversas emissoras no Brasil e no exterior — foram convidados a se apresentar no mais exclusivo clube de mágica do mundo, o Magic Castle, em Hollywood. O local é reconhecido internacionalmente por abrigar os principais shows de ilusionismo do planeta.
Henry e Klauss também impressionaram os exigentes jurados da 17ª temporada do America's Got Talent, um dos programas de maior audiência nos Estados Unidos. Fizeram uma apresentação de tirar o fôlego no Dolby Theatre, palco da cerimônia do Oscar. O programa foi ao ar em 2023, pelo canal NBC (assista no YouTube).
O show no Recife é apresentado pelo Ministério da Cultura e Brasilprev, realizado por Henry & Klauss e VME.
Serviço
Henry & Klauss em “Illusion Show”
- Datas: 27 de setembro (sábado), às 14h, 17h e 20h30 | 28 de setembro (domingo), às 16h
- Local: Teatro Guararapes – Centro de Convenções de Pernambuco
- Informações: (81) 4042-8400
Ingressos
- Plateia Especial: R$ 200 e R$ 100 (meia)
- Plateia: R$ 170 e R$ 85 (meia)
- Balcão: R$ 120 e R$ 60 (meia)
- Illusion Experience (Meet and Greet): R$ 550 e R$ 275 (meia)
Pontos de venda: site Fever e bilheteria do teatro.