Dove e Chapadinhas de Endorfina levam movimento com expansão de Treinões para mulheres pelo Brasil
A parceria promove treinões que unem atividade física, autoestima e sororidade, impactando mulheres de diferentes regiões do Brasil em 2025
Atenção, estamos com um recado mulheres que amam o mundo fitness!
Dove, marca líder em cuidados pessoais e defensora da beleza real, volta a marcar presença nos Treinões do Chapadinhas de Endorfina em 2025, promovidos pela Obvious, referência em conteúdo exclusivo para mulheres.
Após reunir mais de 400 participantes na edição de Salvador, a parceria agora se expande para cinco cidades, trazendo experiências de movimento, autocuidado e conexão entre mulheres.
O que são os Treinões do Chapadinhas de Endorfina?
Os Treinões são uma forma de combinar a autoestima e o movimento em ativações com exercícios e atividades personalizadas.
“O Treinão nasceu para mostrar às mulheres que colocar o corpo em movimento por meio da atividade física é essencial para viver melhor. No ano em que a Obvious celebra 10 anos e cinco anos das Chapadinhas de Endorfina, nos unir a Dove com o compromisso de revolucionar a relação das brasileiras em mover seus corpos é um presente", conta Marcela Ceribelli, fundadora da Obvious.
A presença de Dove vai além do apoio financeiro. Um estudo global da Dove sobre a relação das mulheres com suas axilas revelou que metade delas já mudou seu comportamento por preocupação com a região. Entre as entrevistadas, 64% disseram que alteram o jeito de se socializar, 48% sentem que a exposição das axilas influencia na hora de se exercitar e 55% relatam dificuldades no trabalho por esse motivo.
“Para nós, a beleza vai além da aparência – está também no bem-estar que sentimos ao expressar nossos corpos livremente. Nossos desodorantes foram desenvolvidos para proporcionar cuidado, proteção e reparação, permitindo que as mulheres se expressem sem preocupações. Apoiar o Chapadinhas de Endorfina é uma forma de incentivarmos essa jornada de autocuidado ainda mais acessível e inspiradora”, afirma Viviane Ramos, diretora de marketing da categoria de desodorantes da Dove.
A profissional acrescenta que o evento permitirá, ao longo do ano, apresentar diferentes produtos da marca, incluindo lançamentos com diversos benefícios, como um reforço ao compromisso de Dove com o bem-estar feminino.
Movimento, autoestima e recreação
O projeto também está alinhado à missão da marca de atuar de forma genuína dentro das comunidades, colocando as pessoas no centro de suas ações. “No contexto do pensamento social first, essa colaboração destaca a importância de construir conexões autênticas, promovendo espaços onde mulheres possam se apoiar, compartilhar experiências e desenvolver sua autoestima sem julgamentos”, completa Viviane.
“O Treinão Chapadinhas de Endorfina se consolida assim como um festival de bem-estar ganhando um calendário próprio e com a parceria oficial de Dove Desodorantes celebra corpos femininos em movimento numa jornada que inicia no Sul e ganha o País ao longo de 2025 com a potência e relevância que merece.”, afirma Luisa Martini, CEO da Obvious.
- Ao todo, serão quatro edições ao longo do ano em diferentes cidades do Brasil, incluindo Florianópolis, Recife e Belém, além de uma em 2026.
Cada evento oferecerá experiências únicas, ativações especiais e kits personalizados para as participantes, promovendo conversas que vão além dos produtos, focando na experiência e no fortalecimento da autoestima feminina.