Beleza | Notícia

5 máscaras caseiras que rejuvenescem a pele madura

Descubra receitas fáceis de máscaras caseiras que hidratam, firmam e rejuvenescem a pele madura sem precisar gastar absurdos com cosméticos caros.

Por Myllena Wu Publicado em 21/09/2025 às 10:16
Mulher com máscara no rosto
Mulher com máscara no rosto - iStock

Com o avanço da idade, a pele vai perdendo elasticidade, firmeza e luminosidade. Felizmente, é possível rejuvenescer a pele madura com ingredientes simples, naturais e acessíveis.

As máscaras caseiras oferecem hidratação, nutrição e efeito calmante, ajudando a suavizar linhas de expressão e devolver viço ao rosto.

Selecionamos cinco opções de máscaras que combinam ingredientes nutritivos e regeneradores, fáceis de preparar em casa e comprovadamente eficazes para peles maduras.

1. Argila verde e camomila

A argila verde tem propriedades detox, absorvendo impurezas e estimulando a circulação sanguínea, enquanto a camomila acalma e suaviza irritações. Essa combinação limpa a pele sem ressecar e deixa um efeito revitalizante.

Ingredientes:

  • 2 colheres de sopa de argila verde em pó
  • 50 ml de chá de camomila morno

Modo de preparo:

Misture a argila com o chá de camomila até formar uma pasta homogênea. Aplique no rosto limpo por 15 minutos e retire com água fria.

2. Iogurte, mel e argila

O iogurte contém ácido lático, que promove leve renovação celular. O mel hidrata profundamente, enquanto a argila branca ou rosa absorve impurezas. Esta máscara nutre e ajuda a manter a pele macia e firme.

Ingredientes:

  • 1 colher de sopa de iogurte natural sem açúcar
  • 1 colher de chá de mel
  • 1 colher de sopa de argila branca

Modo de preparo:

Misture os ingredientes até formar uma pasta uniforme. Aplique sobre a pele limpa e deixe agir por 20 minutos. Lave com água morna.

3. Abacate e mel

O abacate é rico em vitaminas A, C e E, combatendo o ressecamento e nutrindo a pele, enquanto o mel mantém a hidratação. Essa máscara é ideal para revitalizar a pele madura, deixando-a mais macia e luminosa.

Ingredientes:

  • Meio abacate maduro
  • 1 colher de chá de mel

Modo de preparo:

Amasse o abacate e misture com o mel. Aplique no rosto limpo por 15 minutos e enxágue com água fria.

4. Babosa e óleo de rosa mosqueta

O gel de babosa hidrata e acelera a regeneração celular, enquanto o óleo de rosa mosqueta é rico em ácidos graxos essenciais que suavizam rugas e linhas de expressão. Essa máscara promove rejuvenescimento e firmeza.

Ingredientes:

  • Gel de 1 folha de babosa
  • 5 gotas de óleo de rosa mosqueta

Modo de preparo:

Misture o gel de babosa com o óleo e aplique no rosto limpo. Deixe agir por 20 minutos e retire com água fria.

5. Manteiga de karité e óleo de amêndoa

A manteiga de karité nutre profundamente, enquanto o óleo de amêndoa restaura a elasticidade. Indicada para peles secas e maduras, essa máscara deixa a pele sedosa e elástica.

Ingredientes:

  • 1 colher de sopa de manteiga de karité
  • 1 colher de chá de óleo de amêndoas

Modo de preparo:

Derreta a manteiga de karité em banho-maria e misture o óleo de amêndoa. Aplique no rosto limpo por 15 minutos e enxágue com água morna.

