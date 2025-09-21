fechar
Unha | Notícia

4 cores de esmalte que toda mulher madura deveria testar

Quatro cores de esmalte versáteis e chiques que ajudam a valorizar as mãos de mulheres maduras e transmitir sofisticação em todos as ocasiões.

Por Myllena Wu Publicado em 21/09/2025 às 8:26
Imagem ilustrativa de uma mão com unhas pintadas
Imagem ilustrativa de uma mão com unhas pintadas - Freepik

Clique aqui e escute a matéria

A escolha da cor de esmalte vai muito além de uma questão estética porque ela pode valorizar o tom de pele, transmitir elegância e até rejuvenescer a aparência das mãos.

Inclusive, entre os acabamentos, os esmaltes de efeito leitoso são grandes aliados, já que proporcionam um visual uniforme e sofisticado, além de suavizar pequenas imperfeições.

Para além disso, para as mulheres maduras, apostar em cores clássicas e discretas é a maneira mais certeira de conquistar unhas elegantes que combinam com qualquer ocasião.

Selecionamos quatro cores coringas que nunca saem de moda e que, sem esforço, destacam a beleza das mãos com frescor e sofisticação.

Leia Também

4 cores de esmalte curingas que valorizam mulheres maduras

1. Rosa queimado

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O rosa queimado é um clássico da paleta de esmaltes femininos. Nem tão vibrante quanto o pink, nem tão apagado quanto os nudes, ele traz equilíbrio perfeito entre sofisticação e suavidade.

Esse tom é ideal para mulheres que desejam transmitir discrição sem abrir mão da feminilidade. Além disso, combina, tanto com o dia a dia, quanto com eventos formais, tornando-se um curinga que nunca falha.

2. Malva suave

A tonalidade malva, com seu fundo levemente acinzentado e toque arroxeado, é uma opção moderna que conquista cada vez mais espaço nas unhas femininas.

O malva suave é discreto, mas ainda assim marcante, conferindo ar sofisticado às mãos. Esse tom é muito usado por mulheres que querem fugir do óbvio e, ao mesmo tempo, manter a delicadeza.

VEJA TAMBÉM: 4 body splashes da Boticário melhores que perfumes de grife

É uma cor que harmoniza com produções clássicas e também com looks contemporâneos, sendo perfeita para transmitir confiança e estilo.

3. Rosa bebê

O rosa bebê está entre os tons mais tradicionais e continua sendo um dos preferidos para quem busca suavidade e frescor nas unhas. Com seu aspecto leve e feminino, o esmalte nesse tom ilumina as mãos e transmite jovialidade.

É uma escolha certeira para quem gosta de esmaltes discretos, mas não abre mão de um toque romântico.

O rosa bebê funciona especialmente bem em ocasiões que pedem sutileza, como encontros sociais ou ambientes profissionais.

4. Nude rosado

Entre os tons neutros, o nude rosado se destaca por valorizar diferentes tons de pele. Ele oferece acabamento elegante, sem pesar no visual, e é considerado um dos esmaltes mais versáteis.

O toque rosado suaviza a aparência das mãos, ajudando a disfarçar pequenas imperfeições e dando a impressão de unhas mais alongadas.

Seja no trabalho, em eventos sofisticados ou no cotidiano, esse tom é sinônimo de sofisticação e nunca sai de moda.

Leia Também

Por que evitar esmaltes metálicos após os 50 anos?

Apesar de toda a versatilidade dos esmaltes, algumas escolhas podem não favorecer as mulheres maduras.

Tons metálicos e cintilantes, por exemplo, tendem a evidenciar marcas de expressão e a textura da pele ao redor das unhas.

Por isso, se o objetivo é conquistar um visual elegante e rejuvenescido, vale apostar nos esmaltes de acabamento cremoso ou leitoso, que deixam as mãos mais delicadas e sofisticadas.

Leia também

5 produtos de skincare perfeitos para rejuvenescer a pele de mulheres maduras
Skincare para mulheres maduras

5 produtos de skincare perfeitos para rejuvenescer a pele de mulheres maduras
4 cores de esmalte elegantes que valorizam as mãos de mulheres maduras
esmaltes para mulheres maduras

4 cores de esmalte elegantes que valorizam as mãos de mulheres maduras

Compartilhe

Tags