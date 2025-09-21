4 cores de esmalte que toda mulher madura deveria testar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Quatro cores de esmalte versáteis e chiques que ajudam a valorizar as mãos de mulheres maduras e transmitir sofisticação em todos as ocasiões.

Clique aqui e escute a matéria

A escolha da cor de esmalte vai muito além de uma questão estética porque ela pode valorizar o tom de pele, transmitir elegância e até rejuvenescer a aparência das mãos.

Inclusive, entre os acabamentos, os esmaltes de efeito leitoso são grandes aliados, já que proporcionam um visual uniforme e sofisticado, além de suavizar pequenas imperfeições.

Para além disso, para as mulheres maduras, apostar em cores clássicas e discretas é a maneira mais certeira de conquistar unhas elegantes que combinam com qualquer ocasião.

Selecionamos quatro cores coringas que nunca saem de moda e que, sem esforço, destacam a beleza das mãos com frescor e sofisticação.

4 cores de esmalte curingas que valorizam mulheres maduras

1. Rosa queimado

O rosa queimado é um clássico da paleta de esmaltes femininos. Nem tão vibrante quanto o pink, nem tão apagado quanto os nudes, ele traz equilíbrio perfeito entre sofisticação e suavidade.

Esse tom é ideal para mulheres que desejam transmitir discrição sem abrir mão da feminilidade. Além disso, combina, tanto com o dia a dia, quanto com eventos formais, tornando-se um curinga que nunca falha.

2. Malva suave

A tonalidade malva, com seu fundo levemente acinzentado e toque arroxeado, é uma opção moderna que conquista cada vez mais espaço nas unhas femininas.

O malva suave é discreto, mas ainda assim marcante, conferindo ar sofisticado às mãos. Esse tom é muito usado por mulheres que querem fugir do óbvio e, ao mesmo tempo, manter a delicadeza.

VEJA TAMBÉM: 4 body splashes da Boticário melhores que perfumes de grife

É uma cor que harmoniza com produções clássicas e também com looks contemporâneos, sendo perfeita para transmitir confiança e estilo.

3. Rosa bebê

O rosa bebê está entre os tons mais tradicionais e continua sendo um dos preferidos para quem busca suavidade e frescor nas unhas. Com seu aspecto leve e feminino, o esmalte nesse tom ilumina as mãos e transmite jovialidade.

É uma escolha certeira para quem gosta de esmaltes discretos, mas não abre mão de um toque romântico.

O rosa bebê funciona especialmente bem em ocasiões que pedem sutileza, como encontros sociais ou ambientes profissionais.

4. Nude rosado

Entre os tons neutros, o nude rosado se destaca por valorizar diferentes tons de pele. Ele oferece acabamento elegante, sem pesar no visual, e é considerado um dos esmaltes mais versáteis.

O toque rosado suaviza a aparência das mãos, ajudando a disfarçar pequenas imperfeições e dando a impressão de unhas mais alongadas.

Seja no trabalho, em eventos sofisticados ou no cotidiano, esse tom é sinônimo de sofisticação e nunca sai de moda.

Por que evitar esmaltes metálicos após os 50 anos?

Apesar de toda a versatilidade dos esmaltes, algumas escolhas podem não favorecer as mulheres maduras.

Tons metálicos e cintilantes, por exemplo, tendem a evidenciar marcas de expressão e a textura da pele ao redor das unhas.

Por isso, se o objetivo é conquistar um visual elegante e rejuvenescido, vale apostar nos esmaltes de acabamento cremoso ou leitoso, que deixam as mãos mais delicadas e sofisticadas.

