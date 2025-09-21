4 cores de esmalte que toda mulher madura deveria testar
Quatro cores de esmalte versáteis e chiques que ajudam a valorizar as mãos de mulheres maduras e transmitir sofisticação em todos as ocasiões.
A escolha da cor de esmalte vai muito além de uma questão estética porque ela pode valorizar o tom de pele, transmitir elegância e até rejuvenescer a aparência das mãos.
Inclusive, entre os acabamentos, os esmaltes de efeito leitoso são grandes aliados, já que proporcionam um visual uniforme e sofisticado, além de suavizar pequenas imperfeições.
Para além disso, para as mulheres maduras, apostar em cores clássicas e discretas é a maneira mais certeira de conquistar unhas elegantes que combinam com qualquer ocasião.
Selecionamos quatro cores coringas que nunca saem de moda e que, sem esforço, destacam a beleza das mãos com frescor e sofisticação.
4 cores de esmalte curingas que valorizam mulheres maduras
1. Rosa queimado
O rosa queimado é um clássico da paleta de esmaltes femininos. Nem tão vibrante quanto o pink, nem tão apagado quanto os nudes, ele traz equilíbrio perfeito entre sofisticação e suavidade.
Esse tom é ideal para mulheres que desejam transmitir discrição sem abrir mão da feminilidade. Além disso, combina, tanto com o dia a dia, quanto com eventos formais, tornando-se um curinga que nunca falha.
2. Malva suave
A tonalidade malva, com seu fundo levemente acinzentado e toque arroxeado, é uma opção moderna que conquista cada vez mais espaço nas unhas femininas.
O malva suave é discreto, mas ainda assim marcante, conferindo ar sofisticado às mãos. Esse tom é muito usado por mulheres que querem fugir do óbvio e, ao mesmo tempo, manter a delicadeza.
É uma cor que harmoniza com produções clássicas e também com looks contemporâneos, sendo perfeita para transmitir confiança e estilo.
3. Rosa bebê
O rosa bebê está entre os tons mais tradicionais e continua sendo um dos preferidos para quem busca suavidade e frescor nas unhas. Com seu aspecto leve e feminino, o esmalte nesse tom ilumina as mãos e transmite jovialidade.
É uma escolha certeira para quem gosta de esmaltes discretos, mas não abre mão de um toque romântico.
O rosa bebê funciona especialmente bem em ocasiões que pedem sutileza, como encontros sociais ou ambientes profissionais.
4. Nude rosado
Entre os tons neutros, o nude rosado se destaca por valorizar diferentes tons de pele. Ele oferece acabamento elegante, sem pesar no visual, e é considerado um dos esmaltes mais versáteis.
O toque rosado suaviza a aparência das mãos, ajudando a disfarçar pequenas imperfeições e dando a impressão de unhas mais alongadas.
Seja no trabalho, em eventos sofisticados ou no cotidiano, esse tom é sinônimo de sofisticação e nunca sai de moda.
Por que evitar esmaltes metálicos após os 50 anos?
Apesar de toda a versatilidade dos esmaltes, algumas escolhas podem não favorecer as mulheres maduras.
Tons metálicos e cintilantes, por exemplo, tendem a evidenciar marcas de expressão e a textura da pele ao redor das unhas.
Por isso, se o objetivo é conquistar um visual elegante e rejuvenescido, vale apostar nos esmaltes de acabamento cremoso ou leitoso, que deixam as mãos mais delicadas e sofisticadas.