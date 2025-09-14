fechar
Unha | Notícia

5 cores de esmaltes perfeitas para mulheres elegantes

Do nude ao vermelho carmim, conheça cinco cores de esmaltes clássicos que são sinônimo de elegância e sofisticação para unhas impecáveis.

Por Myllena Wu Publicado em 14/09/2025 às 8:06
Imagem ilustrativa de unhas bonitas!
Imagem ilustrativa de unhas bonitas! - Reprodução/ iStock

Clique aqui e escute a matéria

Unhas bem cuidadas são um detalhe capaz de transformar qualquer produção e, quando se fala em elegância, algumas cores de esmalte se destacam por transmitir sofisticação e bom gosto em qualquer ocasião.

Elas funcionam como clássicos, são discretas, atemporais e versáteis, sendo a escolha certa para quem deseja unhas refinadas, mas sem exageros.

Entre tons neutros e intensos, há uma paleta que nunca sai de moda e que se adapta facilmente ao dia a dia da mulher moderna.

Leia Também

Do escritório a um jantar especial, essas 5 cores carregam a combinação ideal entre estilo e praticidade, mostrando que a verdadeira sofisticação está nos detalhes.

5 cores de esmaltes perfeitas para unhas sofisticadas

1. Marrom café

O marrom café é uma das apostas mais elegantes da paleta de neutros. Intenso e sofisticado, o tom remete a segurança e sobriedade, sendo perfeito para quem deseja transmitir maturidade e confiança.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

É uma cor versátil, que combina, tanto com looks formais, quanto com produções casuais. Além disso, o marrom café valoriza diferentes tons de pele, tornando-se uma escolha universal para quem busca refinamento sem precisar recorrer a cores vibrantes.

2. Branco perolado

Delicado e luminoso, o branco perolado é um clássico das unhas elegantes porque ele traz um efeito clean e refinado, deixando as mãos mais iluminadas e com aparência de cuidado.

Esse tom é ideal para mulheres que preferem um estilo minimalista, mas não abrem mão do charme.

Por ser neutro, o branco perolado combina com qualquer ocasião e dá um toque de frescor ao visual, sendo também um coringa para eventos mais sofisticados.

Leia Também

3. Bege rosado

O bege rosado é uma opção discreta e extremamente chique. Ele une a neutralidade do nude ao toque feminino do rosa, criando um equilíbrio perfeito entre delicadeza e sofisticação.

Essa cor é ideal para o ambiente de trabalho, mas também funciona muito bem em situações sociais, já que transmite discrição e elegância.

Para quem busca um visual polido e atemporal, o bege rosado é uma escolha certeira.

4. Cinza chumbo

Para quem deseja fugir do óbvio sem perder a elegância, o cinza chumbo é a cor ideal. Moderno e sofisticado, esse tom escuro transmite seriedade e força, mas ainda mantém discrição.

Ele combina bem com produções minimalistas e até com looks mais ousados, funcionando como uma alternativa ao tradicional preto.

VEJA TAMBÉM: 5 cores de esmalte elegantes para usar no dia a dia

Além disso, o cinza chumbo traz um ar contemporâneo às unhas, tornando-se tendência entre mulheres que gostam de unir sofisticação e modernidade.

5. Vermelho carmim

Impossível falar de elegância sem mencionar o vermelho carmim. Ícone da feminilidade, essa cor transmite confiança, poder e sensualidade.

Diferente dos vermelhos mais vibrantes, o carmim tem profundidade e intensidade, o que garante sofisticação sem exagero.

Seja em um jantar romântico, uma reunião importante ou uma ocasião especial, o vermelho carmim nunca passa despercebido.

Descubra as tendências de unhas em gel: tudo sobre cuidados, mitos e cores da moda

Leia também

3 ideias incríveis de unhas em gel decoradas
UNHAS

3 ideias incríveis de unhas em gel decoradas

4 decorações de unhas lindas para a primavera
UNHAS

4 decorações de unhas lindas para a primavera

Compartilhe

Tags