Unha | Notícia

3 ideias incríveis de unhas em gel decoradas

Separamos alguns exemplos de decorações para você fazer nas unhas, caso esteja sem criatividade. Aposte nesses visuais e arrase por onde passar!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 11/09/2025 às 6:34
Imagem de unhas pintadas com esmalte marrom.
Imagem de unhas pintadas com esmalte marrom. - Imagem gerada por Inteligência Artificial

As unhas em gel se tornaram uma verdadeira febre no universo da beleza, e não é para menos.

Essas unhas oferecem durabilidade, resistência e um acabamento impecável, perfeito para quem busca unhas bonitas e práticas por mais tempo.

Nesta matéria, vamos apresentar algumas decorações incríveis para você testar. Veja agora!

Unhas em gel decoradas

Imagem criada por Inteligência Artificial
Imagem de unhas vermelho cereja elegantes - Imagem criada por Inteligência Artificial

1. Unhas Mármore

As unhas com efeito mármore reproduz a beleza e a complexidade das pedras naturais, criando um visual mais sofisticado e único.

O mais legal disso é que cada unha pode ter um desenho ligeiramente diferente, imitando a irregularidade do mármore real.

2. Unhas Holográficas

Se você deseja unhas que não passem despercebidas, a nail art holográfica é a escolha certa.

O efeito holográfico cria um brilho incrível que muda de cor conforme a luz, como se fosse um arco-íris em suas unhas.

Esse visual futurista e vibrante é perfeito para quem gosta de ousar e expressar sua personalidade.

3. Unhas com Efeito Degradê

Para finalizar, essa técnica consiste na transição suave de uma cor para outra, criando um efeito degradado nas suas unhas.

O degradê pode ser feito com cores que se complementam, como tons de rosa e roxo, ou com cores mais contrastantes para um visual moderno e ousado.

