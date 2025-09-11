3 ideias incríveis de unhas em gel decoradas
Separamos alguns exemplos de decorações para você fazer nas unhas, caso esteja sem criatividade. Aposte nesses visuais e arrase por onde passar!
As unhas em gel se tornaram uma verdadeira febre no universo da beleza, e não é para menos.
Essas unhas oferecem durabilidade, resistência e um acabamento impecável, perfeito para quem busca unhas bonitas e práticas por mais tempo.
Nesta matéria, vamos apresentar algumas decorações incríveis para você testar. Veja agora!
Unhas em gel decoradas
1. Unhas Mármore
As unhas com efeito mármore reproduz a beleza e a complexidade das pedras naturais, criando um visual mais sofisticado e único.
O mais legal disso é que cada unha pode ter um desenho ligeiramente diferente, imitando a irregularidade do mármore real.
2. Unhas Holográficas
Se você deseja unhas que não passem despercebidas, a nail art holográfica é a escolha certa.
O efeito holográfico cria um brilho incrível que muda de cor conforme a luz, como se fosse um arco-íris em suas unhas.
Esse visual futurista e vibrante é perfeito para quem gosta de ousar e expressar sua personalidade.
3. Unhas com Efeito Degradê
Para finalizar, essa técnica consiste na transição suave de uma cor para outra, criando um efeito degradado nas suas unhas.
O degradê pode ser feito com cores que se complementam, como tons de rosa e roxo, ou com cores mais contrastantes para um visual moderno e ousado.