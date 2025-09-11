4 decorações de unhas lindas para a primavera

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nas redes sociais, existem algumas decorações que estão fazendo mais sucesso que outras. Separamos as melhores para você apostar e arrasar!

A primavera chegou e, com ela, a vontade de renovar o visual. E qual o melhor lugar para começar se não pelas suas unhas?

As unhas são a forma perfeita de trazer a leveza e a alegria da estação para o seu dia a dia.

Com o fim do frio e o início das cores, a nail art se transforma, florescendo em designs delicados e vibrantes.

Nesta matéria, vamos apresentar alguns modelos incríveis para você apostar. Veja agora!

Decorações de unhas para a primavera

Imagem de unhas decoradas! - Reprodução/ Maria Luísa Fernandes/ Social1

1. Tom Pastel

Segundo o portal Terra, os tons pastel passam a sensação de delicadeza e suavidade.

Todas as cores de flores e folhagens são bem-vindas na primavera, incluindo rosa, amarelo, laranja e azul.

2. Unhas Vermelhas

O esmalte vermelho nunca sai de moda e é uma ótima alternativa para colorir o visual com inspiração nas flores da primavera.

As decorações com essa cor são capazes de transmitir poder, paixão e energia.

3. Decorações de Frutinhas

As unhas de frutas prometem chamar atenção na temporada de primavera-verão.

Podem contar com desenhos pequenos ou grandes, além de técnicas de esmaltação que reproduzem o aspecto das cascas de frutas.

4. Guava Girl

Seguindo a ideia das frutas, uma delas tem bastante destaque: a goiaba.

Na chamada estética guava girl, as cores rosa e verde são predominantes nas nail arts.