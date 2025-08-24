fechar
Unhas decoradas: 7 ideias fáceis para inovar o visual

Descubra inspirações práticas e criativas para transformar suas unhas no dia a dia, garantindo estilo e personalidade sem esforço

Por Pedro Lima Publicado em 24/08/2025 às 22:23
Unha com nail art de flores.
Unha com nail art de flores. - Instagram: @teesboard/Reprodução

As unhas decoradas são uma forma prática e divertida de expressar personalidade e estilo. Seja para o cotidiano, para o trabalho ou para ocasiões especiais, investir em detalhes simples pode transformar completamente o visual das mãos, transmitindo cuidado e criatividade. Com o avanço de técnicas e produtos, decorar unhas deixou de ser algo restrito a profissionais, permitindo que qualquer pessoa inove com facilidade em casa.

Desde combinações de cores modernas até pequenas aplicações e desenhos minimalistas, as possibilidades são infinitas. Além de agregar charme, unhas decoradas bem cuidadas ajudam a fortalecer a autoestima, mostrando atenção aos detalhes e cuidado pessoal.

Escolher ideias fáceis, que não exigem horas de dedicação ou equipamentos complexos, é a maneira ideal de manter a rotina prática sem abrir mão da elegância e da criatividade. A seguir, apresentamos sete sugestões que podem ser adaptadas a qualquer estilo, garantindo inovação e sofisticação.

1. Francesinha colorida

Uma releitura da clássica francesinha com cores vibrantes pode transformar completamente o visual. Ao invés do tradicional branco, tons pastel ou cores intensas deixam as unhas modernas e divertidas. Essa técnica é versátil e funciona tanto para unhas curtas quanto longas.

Foto: iStock
Unhas com francesinha colorida. - Foto: iStock

2. Minimalismo geométrico

Desenhos simples, como linhas, triângulos ou pontos estratégicos, criam um efeito elegante e moderno sem exageros. O minimalismo garante sofisticação e combina com qualquer ocasião, além de ser fácil de fazer com fita adesiva ou pincel fino.

3. Degradê ou ombré

A transição suave entre cores proporciona profundidade e movimento às unhas. É uma técnica que, mesmo feita em casa com esponja ou pincel, resulta em um efeito profissional e elegante. Tons neutros, vibrantes ou metálicos podem ser usados para variar o estilo.

4. Unhas com glitter pontual

Adicionar glitter em apenas uma unha ou em detalhes específicos é uma maneira discreta e charmosa de criar destaque. Essa técnica valoriza a manicure sem pesar no visual, mantendo o equilíbrio entre sofisticação e ousadia.

Instagram: @thenailspotbyjt/Reprodução
Unha com nail art dourada. - Instagram: @thenailspotbyjt/Reprodução

5. Aplicações de adesivos ou strass

Adesivos e pequenos cristais oferecem efeitos criativos instantâneos. Eles permitem personalizar a nail art de maneira rápida, adicionando textura e brilho. Escolher apenas alguns detalhes garante que o resultado seja elegante e não sobrecarregado.

6. Nail art floral delicada

Pequenas flores pintadas à mão ou aplicadas em adesivos criam um visual feminino e romântico. Ideal para quem quer um toque de delicadeza, essa técnica funciona em diferentes cores e combinações, mantendo a manicure charmosa sem complicações.

7. Mistura de texturas

Combinar esmaltes matte com brilho ou fosco com cintilante cria contraste visual interessante. Essa técnica simples adiciona personalidade às unhas e permite explorar diferentes efeitos sem a necessidade de desenhos complexos.

