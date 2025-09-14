fechar
Unha | Notícia

5 cores de esmalte que rejuvenescem as mãos para mulheres maduras

Descubra cinco cores de esmalte que ajudam a rejuvenescer as mãos, trazendo frescor, elegância e sofisticação para unhas de mulheres maduras.

Por Myllena Wu Publicado em 14/09/2025 às 11:54
Imagem ilustrativa de uma mão madura com esmalte bege que rejuvenesce
Imagem ilustrativa de uma mão madura com esmalte bege que rejuvenesce - Unsplash/Chelson Tamares

A escolha da cor do esmalte é muito mais do que uma questão estética. Para muitas mulheres, principalmente após os 50 anos, ela se torna também uma estratégia de bem-estar, autoestima e até de rejuvenescimento.

Isso porque algumas tonalidades têm o poder de suavizar o aspecto da pele, transmitir frescor e valorizar a feminilidade sem esforço.

Especialistas em moda e beleza apontam que cores equilibradas — entre o clássico e o moderno — podem dar às mãos uma aparência mais jovem e elegante.

Por isso, selecionamos cinco cores de esmalte que são verdadeiros curingas para mulheres maduras.

1. Terracota

O terracota é uma das apostas mais modernas do momento. Mistura de marrom com vermelho queimado, é um tom quente que valoriza a pele, principalmente a de mulheres maduras. Ele cria um contraste elegante, sem ser chamativo demais.

Esse esmalte é perfeito para quem deseja ousar de forma sutil: ilumina as mãos, transmite vitalidade e é uma excelente opção para o dia a dia no trabalho, já que combina bem com roupas neutras.

2. Rosa bebê

Clássico absoluto, o rosa bebê é o queridinho das mulheres que preferem um visual delicado e discreto. Por ser um tom claro, ajuda a suavizar linhas e manchas que podem surgir com o tempo, iluminando instantaneamente as mãos.

É também um esmalte versátil, que vai bem em qualquer ocasião — de reuniões de trabalho a eventos sociais.

Para mulheres maduras, o rosa bebê oferece um ar de frescor e feminilidade, sem pesar e funciona especialmente bem em unhas mais curtas, realçando a naturalidade e a elegância.

3. Azul marinho

Quem disse que cores escuras não rejuvenescem? O azul marinho é a prova do contrário. Ao mesmo tempo sóbrio e moderno, ele transmite força, segurança e sofisticação. É uma ótima alternativa ao preto, que pode endurecer o visual.

O contraste do azul marinho contra a pele cria um efeito elegante e contemporâneo, sendo perfeito para ocasiões formais, mas também para quem gosta de manter um estilo atualizado.

Ele ainda ajuda a alongar os dedos visualmente, o que reforça a sensação de mãos mais joviais.

4. Marrom chocolate

O marrom chocolate é um daqueles tons que nunca saem de moda. Sóbrio, elegante e extremamente versátil, ele é ideal para quem busca discrição sem abrir mão da sofisticação.

Essa cor harmoniza muito bem com diferentes tons de pele e transmite uma imagem de confiança e, para mulheres maduras, o marrom chocolate valoriza a naturalidade, deixando as mãos bem-cuidadas e atemporais.

É um esmalte que combina com qualquer estação, mas especialmente no outono e inverno, quando os looks pedem cores mais aconchegantes.

5. Vinho

O vinho é uma cor carregada de personalidade porque seu tom profundo, que mistura vermelho e nuances roxas, é elegante e poderoso.

Para além da sofisticação, essa cor também tem um efeito rejuvenescedor porque alonga visualmente os dedos e cria destaque imediato nas mãos. É a escolha ideal para mulheres que gostam de transmitir confiança e atitude.

Pode ser usado em ocasiões especiais, como jantares, festas e eventos, mas também se adapta ao dia a dia de quem não tem medo de ousar.

