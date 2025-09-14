4 melhores óleos para quem tem cabelo cacheado por menos de R$70
Descubra 4 óleos capilares acessíveis que tratam, nutrem e deixam seus cachos mais definidos, sem gastar muito na rotina de cuidados.
Clique aqui e escute a matéria
Cuidar de cabelos cacheados exige atenção especial, principalmente quando o assunto é hidratação e brilho.
Isso porque, diferente de fios lisos, os cachos tendem a ser naturalmente mais ressecados, já que a oleosidade natural do couro cabeludo não percorre toda a extensão do fio com facilidade.
Nesse cenário, os óleos capilares se tornam aliados indispensáveis, ajudando a repor nutrientes, reduzir o frizz e manter a definição por mais tempo.
A boa notícia é que não é preciso gastar muito para conquistar um cabelo saudável e bem cuidado!
Algumas marcas oferecem opções acessíveis e eficazes que já se tornaram queridinhas entre cacheadas e crespas.
A seguir, selecionamos quatro óleos capilares que cabem no bolso e entregam resultados visíveis desde as primeiras aplicações.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
4 óleos para cabelos cacheados baratos e cheios de benefícios
1. Argan Óleo Reparador Lola Cosmetics
O óleo reparador da Lola Cosmetics é enriquecido com argan, ingrediente conhecido por seu alto poder nutritivo e antioxidante.
Além de devolver a maciez, ele protege os fios da ação de agentes externos, como poluição e calor do secador.
Para quem sofre com pontas duplas, é uma escolha certeira: ajuda a selar a cutícula capilar, deixando o cabelo mais alinhado sem perder o movimento natural dos cachos.
- Preço: R$15,38
2. Óleo de Tratamento SOS Cachos Super Óleos
Da linha Salon Line, o SOS Cachos Super Óleos foi desenvolvido especialmente para cabelos cacheados e crespos.
Sua fórmula é rica em óleos vegetais, como coco, oliva e argan, que hidratam profundamente e ajudam na definição dos cachos.
VEJA TAMBÉM: 5 cores de cabelo que não são recomendadas após os 50 anos
O produto também é multifuncional: pode ser usado, tanto na finalização, quanto como tratamento noturno, garantindo fios nutridos e sem frizz.
- Preço: R$16,91
3. Wella Oil Reflections
Apesar de pertencer a uma marca tradicionalmente associada a produtos de salão, o Wella Oil Reflections tem preço acessível em comparação com outros da categoria.
Rico em óleo de camélia e extrato de chá branco, ele oferece nutrição leve, ideal para quem busca brilho instantâneo sem pesar nos fios.
Cacheadas que sofrem com opacidade encontram nesse óleo um aliado para conquistar luminosidade e toque sedoso.
- Preço: R$69,99
4. Óleo Capilar Elséve Extraordinário
O clássico Elséve Extraordinário, da L’Oréal Paris, é um dos óleos mais populares do mercado brasileiro. Sua fórmula combina seis óleos de flores preciosas, proporcionando nutrição profunda e controle do frizz.
O destaque é a versatilidade: pode ser aplicado antes da escova, como finalizador ou até misturado à máscara de hidratação para potencializar os efeitos.
É uma opção acessível, prática e eficiente para quem busca manter os cachos bem cuidados no dia a dia.
- Preço: R$36,96