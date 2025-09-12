5 dicas para deixar seus cachos sempre brilhosos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Aprenda a manter os cachos cheios de brilho com cuidados simples, produtos adequados e hábitos diários que valorizam a beleza natural dos fios

Clique aqui e escute a matéria

Ter cachos saudáveis e brilhantes vai muito além da estética: exige cuidados diários, produtos adequados e hábitos que preservam a hidratação natural dos fios.

Confira cinco dicas essenciais para manter seus cachos definidos, hidratados e com brilho por muito mais tempo.

1. Hidrate os cachos regularmente

Cachos naturalmente tendem a ser mais secos, então a hidratação é essencial. Use máscaras ou cremes de tratamento específicos para cabelos cacheados pelo menos uma vez por semana.

Dica extra: prefira produtos sem sulfato e com óleos naturais, como argan ou coco, para intensificar o brilho.

2. Evite calor excessivo

Secadores, chapinhas e babyliss podem ressecar e opacar os fios. Se precisar usar calor, aplique protetor térmico antes e prefira temperaturas mais baixas.

Dica extra: experimente técnicas de finalização ao natural, como fitagem ou dedoliss, que ajudam na definição sem agredir os fios.

3. Finalize com óleos e leave-ins

Após a lavagem, use leave-in ou óleo capilar para selar a hidratação e realçar o brilho natural. Óleos de argan, jojoba ou rícino ajudam a manter os fios saudáveis e luminosos.

Dica extra: aplique pequenas quantidades nas pontas e áreas mais ressecadas para evitar efeito pesado.

4. Lave com cuidado e use água fria

Evite lavar os cachos com água muito quente, pois isso abre as cutículas dos fios, deixando-os opacos. Prefira água morna ou fria para selar as cutículas e intensificar o brilho.

Leia Também 4 óleos naturais que todo homem com cabelo crespo precisa conhecer e usar

Dica extra: massageie o couro cabeludo suavemente durante a lavagem para estimular a circulação e saúde capilar.

5. Evite excesso de química e produtos agressivos

Tinturas frequentes, alisamentos ou produtos com álcool podem ressecar os cachos. Sempre que fizer química, combine com tratamentos nutritivos e hidratantes.

Dica extra: escolha shampoos e condicionadores sem sulfatos e parabenos, que preservam a vitalidade dos fios.