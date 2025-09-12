fechar
Cabelo | Notícia

5 dicas para deixar seus cachos sempre brilhosos

Aprenda a manter os cachos cheios de brilho com cuidados simples, produtos adequados e hábitos diários que valorizam a beleza natural dos fios

Por Guilherme Gusmão Publicado em 12/09/2025 às 18:19
Mulher com cabelo cacheado
Mulher com cabelo cacheado - iStock

Ter cachos saudáveis e brilhantes vai muito além da estética: exige cuidados diários, produtos adequados e hábitos que preservam a hidratação natural dos fios.

Confira cinco dicas essenciais para manter seus cachos definidos, hidratados e com brilho por muito mais tempo.

1. Hidrate os cachos regularmente

Cachos naturalmente tendem a ser mais secos, então a hidratação é essencial. Use máscaras ou cremes de tratamento específicos para cabelos cacheados pelo menos uma vez por semana.

Dica extra: prefira produtos sem sulfato e com óleos naturais, como argan ou coco, para intensificar o brilho.

2. Evite calor excessivo

Secadores, chapinhas e babyliss podem ressecar e opacar os fios. Se precisar usar calor, aplique protetor térmico antes e prefira temperaturas mais baixas.

Dica extra: experimente técnicas de finalização ao natural, como fitagem ou dedoliss, que ajudam na definição sem agredir os fios.

3. Finalize com óleos e leave-ins

Após a lavagem, use leave-in ou óleo capilar para selar a hidratação e realçar o brilho natural. Óleos de argan, jojoba ou rícino ajudam a manter os fios saudáveis e luminosos.

Dica extra: aplique pequenas quantidades nas pontas e áreas mais ressecadas para evitar efeito pesado.

4. Lave com cuidado e use água fria

Evite lavar os cachos com água muito quente, pois isso abre as cutículas dos fios, deixando-os opacos. Prefira água morna ou fria para selar as cutículas e intensificar o brilho.

Dica extra: massageie o couro cabeludo suavemente durante a lavagem para estimular a circulação e saúde capilar.

5. Evite excesso de química e produtos agressivos

Tinturas frequentes, alisamentos ou produtos com álcool podem ressecar os cachos. Sempre que fizer química, combine com tratamentos nutritivos e hidratantes.

Dica extra: escolha shampoos e condicionadores sem sulfatos e parabenos, que preservam a vitalidade dos fios.

