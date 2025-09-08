Brilha, liso! 4 segredos para um cabelo liso radiante e cheio de vida

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cabelo liso com brilho não exige fórmulas mágicas, mas sim cuidados. Conheça passos simples que fazem toda a diferença para ter um cabelo luminoso

Clique aqui e escute a matéria

Cabelo liso e brilhoso é o sonho de muitas pessoas e não é difícil entender o porquê. Fios alinhados, com aquele reflexo espelhado, trazem uma sensação de leveza, saúde e cuidado.

Mas quem convive com o liso no dia a dia sabe que o brilho não aparece por mágica: sem os cuidados certos, o cabelo pode ficar opaco, sem movimento e até com aspecto pesado.

A boa notícia é que, com alguns ajustes simples na rotina, é totalmente possível conquistar um cabelo liso com brilho digno de salão em casa mesmo.

A seguir, você confere quatro dicas essenciais que vão transformar a aparência dos seus fios e garantir aquele efeito luminoso que todo mundo nota.

1. Hidratação regular é indispensável

Fios ressecados ou mal cuidados dificilmente refletem luz. Por isso, invista em máscaras com ingredientes hidratantes como pantenol, aloe vera e ácido hialurônico.

Uma vez por semana, reserve um momento para aplicar o produto mecha por mecha, deixando agir por pelo menos 20 minutos. O uso de uma touca térmica ou toalha morna pode potencializar os resultados.

Cabelos hidratados não só ficam mais macios, como ganham um brilho natural e duradouro.

2. Use óleos finalizadores com moderação

Além de ajudarem a controlar o frizz e as pontas duplas, os óleos criam uma película protetora que aumenta o reflexo da luz nos fios. Óleo de argan, camélia ou até mesmo o de semente de uva são ótimas opções.

Aplique sempre com moderação, preferencialmente no comprimento e pontas, com os cabelos ainda úmidos ou já secos. Duas gotinhas são mais do que suficientes para um efeito luminoso sem pesar.

3. O secador pode ser um aliado poderoso

O uso do secador, quando feito com a técnica certa, ajuda a selar as cutículas e ativar o brilho natural dos fios. Antes de tudo, nunca se esqueça do protetor térmico, que protege do calor e ainda ajuda a alinhar os fios.

Ao secar, use o bico direcionador do secador sempre apontando para baixo, acompanhando a escova ou um pente. Finalize com um jato de ar frio para reforçar esse efeito selante.

Leia Também 4 óleos vegetais ideais para umectação em cabelos lisos

4. Faça detox capilar para remover resíduos

Com o acúmulo de resíduos de produtos como leave-ins, sprays e até óleos, os fios podem perder o brilho mesmo que estejam bem hidratados. Para evitar isso, utilize um shampoo detox ou esfoliante capilar a cada 15 dias.

Esse tipo de produto remove impurezas sem agredir os fios e prepara o cabelo para absorver melhor os tratamentos. Só não esqueça de hidratar bem após a limpeza para manter o equilíbrio.