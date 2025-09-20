5 cores de esmalte que prometem dominar o restante de 2025
Confira as cores de esmalte que vão dominar o restinho do ano e transforme suas unhas com tendências modernas, estilosas e cheias de personalidade.
O mundo da beleza está em constante movimento, e as unhas seguem acompanhando as tendências da moda.
Em 2025, as cores de esmalte deixam de ser apenas um detalhe e passam a expressar estilo, personalidade e até mesmo humor.
Para o restante do ano, cinco tonalidades vêm se destacando e prometem aparecer com força tanto nas passarelas quanto no dia a dia.
5 cores de esmalte para apostar no segundo semestre de 2025
1. Amarelo manteiga
O amarelo manteiga surge como uma alternativa suave às cores vibrantes. É um tom claro, levemente cremoso, que transmite leveza e frescor.
Essa cor se encaixa perfeitamente em propostas minimalistas, mas também pode ser usada em nail arts modernas com combinações de branco, dourado ou até laranja queimado.
- Por que apostar: é uma cor alegre, mas sem exagero, que ilumina as mãos e transmite um ar descontraído.
- Dica: funciona bem em unhas curtas e arredondadas, destacando-se em produções de verão e looks casuais.
2. Vermelho cereja
O vermelho é um eterno favorito, mas em 2025 a versão cereja se torna protagonista. Mais vibrante que os tons fechados e mais sofisticado que os alaranjados, ele traz intensidade e sensualidade.
É perfeito tanto para eventos noturnos quanto para o dia a dia, dependendo do estilo que você deseja transmitir.
- Por que apostar: é atemporal, elegante e combina com qualquer estação.
- Dica: fica incrível em unhas quadradas ou almond nails, trazendo um visual moderno e poderoso.
3. Azul denim
Inspirado na versatilidade do jeans, o azul denim é a cor que conecta moda e praticidade. Nem tão escuro quanto o azul marinho, nem tão claro quanto o pastel, ele é sofisticado sem perder a casualidade.
Essa tonalidade já está presente em roupas e acessórios, e agora ganha destaque também nas unhas.
- Por que apostar: é uma cor neutra com personalidade, ideal para quem quer sair do óbvio.
- Dica: combine com nail arts geométricas em branco ou prata para dar um toque futurista.
4. Verde pistache
O verde pistache aparece como a aposta mais ousada entre as cores do ano. É vibrante, moderno e transmite frescor, remetendo a natureza e à vitalidade.
Essa tonalidade tem sido muito vista em desfiles internacionais, tanto em roupas quanto em acessórios, e agora ganha espaço nas unhas.
- Por que apostar: quebra a monotonia dos tons tradicionais e traz uma energia jovem ao visual.
- Dica: aposte em unhas longas e em formatos modernos, como stiletto ou coffin, para potencializar o efeito fashion.
5. Mocha mousse
Para equilibrar a cartela vibrante, o mocha mousse chega como a escolha elegante e versátil.
Esse marrom claro com fundo cremoso é ideal para quem prefere discrição sem abrir mão de estilo. Ele substitui os nudes tradicionais e adiciona uma dose de sofisticação às unhas.
- Por que apostar: é uma cor curinga, que combina com qualquer look e ocasião.
- Dica: funciona bem em unhas curtas e médias, além de ser perfeito para ambientes formais.
