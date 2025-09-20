5 cores de esmalte que prometem dominar o restante de 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confira as cores de esmalte que vão dominar o restinho do ano e transforme suas unhas com tendências modernas, estilosas e cheias de personalidade.

O mundo da beleza está em constante movimento, e as unhas seguem acompanhando as tendências da moda.

Em 2025, as cores de esmalte deixam de ser apenas um detalhe e passam a expressar estilo, personalidade e até mesmo humor.

Para o restante do ano, cinco tonalidades vêm se destacando e prometem aparecer com força tanto nas passarelas quanto no dia a dia.

5 cores de esmalte para apostar no segundo semestre de 2025

1. Amarelo manteiga

O amarelo manteiga surge como uma alternativa suave às cores vibrantes. É um tom claro, levemente cremoso, que transmite leveza e frescor.

Essa cor se encaixa perfeitamente em propostas minimalistas, mas também pode ser usada em nail arts modernas com combinações de branco, dourado ou até laranja queimado.

Por que apostar: é uma cor alegre, mas sem exagero, que ilumina as mãos e transmite um ar descontraído.

é uma cor alegre, mas sem exagero, que ilumina as mãos e transmite um ar descontraído. Dica: funciona bem em unhas curtas e arredondadas, destacando-se em produções de verão e looks casuais.

2. Vermelho cereja

O vermelho é um eterno favorito, mas em 2025 a versão cereja se torna protagonista. Mais vibrante que os tons fechados e mais sofisticado que os alaranjados, ele traz intensidade e sensualidade.

É perfeito tanto para eventos noturnos quanto para o dia a dia, dependendo do estilo que você deseja transmitir.

Por que apostar: é atemporal, elegante e combina com qualquer estação.

é atemporal, elegante e combina com qualquer estação. Dica: fica incrível em unhas quadradas ou almond nails, trazendo um visual moderno e poderoso.



3. Azul denim

Inspirado na versatilidade do jeans, o azul denim é a cor que conecta moda e praticidade. Nem tão escuro quanto o azul marinho, nem tão claro quanto o pastel, ele é sofisticado sem perder a casualidade.

Essa tonalidade já está presente em roupas e acessórios, e agora ganha destaque também nas unhas.

Por que apostar: é uma cor neutra com personalidade, ideal para quem quer sair do óbvio.

é uma cor neutra com personalidade, ideal para quem quer sair do óbvio. Dica: combine com nail arts geométricas em branco ou prata para dar um toque futurista.

4. Verde pistache

O verde pistache aparece como a aposta mais ousada entre as cores do ano. É vibrante, moderno e transmite frescor, remetendo a natureza e à vitalidade.

Essa tonalidade tem sido muito vista em desfiles internacionais, tanto em roupas quanto em acessórios, e agora ganha espaço nas unhas.

Por que apostar: quebra a monotonia dos tons tradicionais e traz uma energia jovem ao visual.

quebra a monotonia dos tons tradicionais e traz uma energia jovem ao visual. Dica: aposte em unhas longas e em formatos modernos, como stiletto ou coffin, para potencializar o efeito fashion.

5. Mocha mousse

Para equilibrar a cartela vibrante, o mocha mousse chega como a escolha elegante e versátil.

Esse marrom claro com fundo cremoso é ideal para quem prefere discrição sem abrir mão de estilo. Ele substitui os nudes tradicionais e adiciona uma dose de sofisticação às unhas.

Por que apostar: é uma cor curinga, que combina com qualquer look e ocasião.

é uma cor curinga, que combina com qualquer look e ocasião. Dica: funciona bem em unhas curtas e médias, além de ser perfeito para ambientes formais.



