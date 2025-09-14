4 cores de esmalte elegantes perfeitas para o dia dia
Descubra as cores de esmalte mais elegantes para usar no dia a dia. Elas deixam suas unhas sofisticadas e com um toque moderno em qualquer ocasião.
Escolher o esmalte ideal para o dia a dia pode parecer simples, mas a cor certa faz toda a diferença no visual, transmitindo estilo, cuidado e personalidade.
Para quem busca sofisticação sem exageros, algumas tonalidades se destacam por combinar versatilidade, elegância e modernidade.
Selecionamos 4 cores de esmalte que são perfeitas para o dia a dia. Cada uma delas agrega charme, combina com diferentes looks e ocasiões e é fácil de harmonizar com acessórios e roupas.
4 cores de esmalte versáteis que funcionam em qualquer ocasião
1. Cinza queimado
O cinza queimado é considerado um tom neutro moderno, mais marcante do que os nudes tradicionais e, ao mesmo tempo, menos chamativo do que cores intensas.
Essa tonalidade fica entre o cinza médio e o chumbo suave, oferecendo uma elegância discreta que se adapta a qualquer ambiente. Além de ser extremamente versátil, o cinza queimado transmite uma imagem de seriedade e profissionalismo, sem perder o charme.
É uma escolha certeira para mulheres que desejam unhas alinhadas ao ambiente corporativo, mas que também possam transitar para um jantar ou evento casual sem perder a sofisticação.
Outra vantagem é que essa cor combina bem com qualquer tom de pele e ainda realça acessórios metálicos, como anéis prateados ou relógios com pulseira de aço.
2. Cherry red
O vermelho sempre foi sinônimo de poder e feminilidade, mas o cherry red, um tom cereja mais fechado e intenso, é a versão perfeita para quem busca elegância no dia a dia.
Diferente do vermelho vivo, que pode parecer mais chamativo, o cereja é refinado e sofisticado, funcionando como um clássico repaginado.
Essa cor tem o poder de transformar até mesmo as produções mais simples. Um jeans básico com camiseta branca ganha outro impacto quando acompanhado de unhas no tom cherry red.
Além disso, é uma cor atemporal, nunca sai de moda e se adapta bem tanto em unhas curtas quanto em longas.
3. Navy blue
O navy blue é um tom de azul profundo que se popularizou por remeter à sobriedade dos uniformes navais. É elegante, moderno e traz uma proposta de ousadia controlada, sendo ideal para quem deseja fugir do óbvio sem comprometer a sofisticação.
Perfeito para ambientes de trabalho formais ou situações que pedem discrição, o navy blue transmite confiança, firmeza e seriedade.
Ao mesmo tempo, é uma cor moderna que conversa bem com o estilo urbano e contemporâneo. Nas unhas, esse tom se destaca tanto em produções minimalistas quanto em combinações mais ousadas.
Fica elegante com looks monocromáticos em preto, branco e cinza, mas também cria contraste sofisticado quando usado ao lado de peças em tons vibrantes, como mostarda ou coral.
4. Lilás lavanda
O lilás lavanda é a escolha ideal para quem prefere cores suaves e discretas, mas ainda assim deseja transmitir modernidade e sofisticação. Essa tonalidade clara e levemente acinzentada traz frescor e leveza às unhas, sendo perfeita para o dia a dia.
É uma cor que conversa com a tendência dos tons pastéis, muito presente na moda e na beleza atuais, e que transmite calma e serenidade.
Por isso, é bastante associada à delicadeza feminina, mas sem cair no lugar comum dos esmaltes clarinhos tradicionais.
O lavanda é extremamente versátil, combina com roupas claras e leves, típicas do verão, mas também se encaixa em looks mais formais, oferecendo um toque de cor elegante sem exageros.
