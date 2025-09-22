fechar
Agenda | Notícia

Roberta Sá apresenta "Tudo Que Cantei Sou" neste sábado (27), no Recife

Roberta Sá comemora 20 anos de carreira com o show intimista "Tudo Que Cantei Sou", em única apresentação no Recife dia 27 de setembro

Por Catêrine Costa Publicado em 22/09/2025 às 19:59
Roberta Sá
Roberta Sá - Crédito: Thaty Aguiar

Clique aqui e escute a matéria

Há 20 anos, Roberta Sá impactava o cenário musical brasileiro com o lançamento de "Braseiro" (MP,B / Universal Music), seu primeiro álbum, amplamente elogiado pela crítica especializada. De 2005 para cá, a cantora - nascida em Natal (RN) e radicada no Rio de Janeiro desde a infância - construiu uma trajetória sólida, que vem sendo celebrada em 2025 com o show "Tudo Que Cantei Sou". A estreia foi no mês de junho, no Rio, e agora o espetáculo chega ao Recife para apresentação única dia 27 de setembro, no Teatro do Parque.

Os ingressos, a partir de R$ 100, estão à venda na Sympla.

Em formato intimista, Roberta Sá se apresenta acompanhada pelos músicos Alaan Monteiro (bandolim) e Gabriel de Aquino (violão), para cantar canções de "Braseiro", além de outros sucessos que marcaram os seus 20 anos de carreira discográfica. O setlist passeia por músicas gravadas em álbuns como "Que Belo Estranho Dia Para Se Ter Alegria", "Quando o Canto é Reza", "Segunda Pele", "Delírio" e "Sambasá - Ao Vivo".

Entre os destaques do show está um bloco dedicado à produção musical feminina. Nele, Roberta Sá interpreta "Lavoura", de Teresa Cristina (Roberta foi a primeira artista a gravar uma canção da cantora e compositora), e "Me Erra", escrita por Adriana Calcanhotto especialmente para ela. O repertório inclui ainda "Juras", em homenagem a Rosa Passos; "Virada", de Marina Íris e Manu da Cuíca - vozes da nova cena do samba; e "Essa Confusão", de Dora Morelenbaum, em parceria com Zé Ibarra - representantes da nova cena do pop.

Nestas duas décadas de trabalho, Roberta Sá trilhou um caminho próprio e consolidou-se como uma das principais vozes da música brasileira, desenvolvendo trabalhos com forte presença de ritmos e compositores nacionais. Do regional ao pop, passando por sambas e forrós, Roberta revelou artistas, homenageou clássicos e partiu para shows e turnês com assinatura própria. Recebeu inúmeros prêmios e indicações, além de ter compartilhado os holofotes com Alcione, António Zambujo, Beth Carvalho, Chico Buarque, Gilberto Gil, Martinho da Vila e Ney Matogrosso, entre outros artistas.

Serviço

Roberta Sá em "Tudo Que Cantei Sou"

Dia 27 de setembro de 2025 (sábado), às 20h

Teatro do Parque — Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Informações: (81) 99488-6833

Ingressos à venda na Sympla:

R$ 150 (ingresso solidário)
R$ 200 (inteira)
R$ 100 (meia)

Compra de ingressos: Ingressos na Sympla

Leia também

Daniel Paulista exalta "alívio" e explica plano tático em vitória que reconecta Sport e torcida
Sport

Daniel Paulista exalta "alívio" e explica plano tático em vitória que reconecta Sport e torcida
Sport Sub-17 goleia Ipojuca por 8 a 0 pelo Campeonato Pernambucano;
Sport

Sport Sub-17 goleia Ipojuca por 8 a 0 pelo Campeonato Pernambucano;

Compartilhe

Tags