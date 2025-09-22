fechar
Shopping Patteo Olinda recebe "Stand-up na Varanda" com grandes nomes do humor

Primeira edição do "Stand-up na Varanda" acontece nos dias 3 e 4 de outubro, às 20h, reunindo grandes nomes do humor nacional. Saiba mais a seguir!

Por Marilia Pessoa Publicado em 22/09/2025 às 16:56
Ellen e Gustavo Pardal
Ellen e Gustavo Pardal - Divulgação

O Shopping Patteo Olinda receberá a primeira edição do “Stand-up na Varanda” nos dias 3 e 4 de outubro na varanda panorâmica no piso L3.

Grandes nomes do humor nacional estarão reunidos no local.

Na quinta-feira (3), a noite começa com a comédia de Antônio Victor e seu pai, fenômenos das redes sociais.

Em seguida, o baiano William Forlan traz seu estilo irreverente, e o médico e humorista Dr. Vini garante o encerramento.

Na sexta-feira (4), o palco é do paulista Raphael Pinheiro. Depois é a vez da sergipana Ellen Pardal.

Para fechar a noite, o pernambucano Gustavo Pardal retorna à terra natal para se apresentar.

As apresentações começar a partir das 20h. Os ingressos custam a partir de R$ 60 e podem ser adquiridos através do link. Você também pode adquirir o ingresso solidário com desconto, doando 1kg de alimento não perecível para instituições de caridade de Olinda.

