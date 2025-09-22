Shopping Patteo Olinda recebe "Stand-up na Varanda" com grandes nomes do humor

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Primeira edição do "Stand-up na Varanda" acontece nos dias 3 e 4 de outubro, às 20h, reunindo grandes nomes do humor nacional. Saiba mais a seguir!

Clique aqui e escute a matéria

O Shopping Patteo Olinda receberá a primeira edição do “Stand-up na Varanda” nos dias 3 e 4 de outubro na varanda panorâmica no piso L3.

Grandes nomes do humor nacional estarão reunidos no local.

Na quinta-feira (3), a noite começa com a comédia de Antônio Victor e seu pai, fenômenos das redes sociais.

Em seguida, o baiano William Forlan traz seu estilo irreverente, e o médico e humorista Dr. Vini garante o encerramento.

Na sexta-feira (4), o palco é do paulista Raphael Pinheiro. Depois é a vez da sergipana Ellen Pardal.

Para fechar a noite, o pernambucano Gustavo Pardal retorna à terra natal para se apresentar.

As apresentações começar a partir das 20h. Os ingressos custam a partir de R$ 60 e podem ser adquiridos através do link. Você também pode adquirir o ingresso solidário com desconto, doando 1kg de alimento não perecível para instituições de caridade de Olinda.

