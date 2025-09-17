fechar
Inscrições abertas para o Festival Damas da Arte em Olinda

1ª edição do festival marcado pelo protagonismo feminino será realizado entre os dias 03 e 05 de outubro, no Mercado Eufrásio Barbosa

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 17/09/2025 às 17:59
Já estão abertas as inscrições para quem deseja participar das atividades da 1ª edição do Damas da ArteFestival de Cultura Popular, que será realizado nos dias 03, 04 e 05 de outubro, no Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda.

Os ingressos gratuitos para workshops, painéis de discussão e palestras estão disponíveis pela plataforma Sympla, com vagas limitadas à capacidade do espaço.

O festival marca um importante encontro de mulheres das artes, promovendo o protagonismo feminino em diversas manifestações culturais e fortalecendo o intercâmbio entre artistas pernambucanas e convidadas de outros estados.

Entre os destaques já confirmados estão Mestra Nice Teles (Condado/PE), Mestra Joana Cavalcante (Recife/PE), Mestra Ana Lúcia (Olinda/PE), Junia Jun (DF), Luana Flores (PB) e Poli (PE), além de muitas outras atrações.

As atividades formativas contarão com intérpretes de Libras, garantindo acessibilidade comunicacional.

Já as apresentações artísticas, que encerram a programação de cada dia, terão acesso livre ao público, sem necessidade de inscrição, promovendo a difusão da arte independente e o diálogo entre diferentes cenas culturais.

Feira

Com o objetivo de dar maior visibilidade as artistas independentes do estado, o festival contará também com a “Feira Damas da Arte”.

A estrutura será instalada durante os três dias, ocupando o hall e o jardim do, com exposição e venda dos produtos confeccionados pelas artesãs.

Ao todo, mais de 160 artistas se inscreveram para participar da feira. A seleção ocorrerá através de uma curadoria, e os nomes das contempladas serão divulgados no próximo dia 20 de setembro.

Serviço

  • Evento: Damas da Arte – Festival de Cultura Popular
  • Data: 03, 04 e 05 de outubro de 2025
  • Local: Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa – Largo do Varadouro, s/n – Olinda
  • Ingressos: Gratuitos (pelo Sympla, com vagas limitadas às atividades formativas)
  • Horários: Sexta e sábado a partir das 14h | Domingo a partir das 13h
  • Classificação: Livre

