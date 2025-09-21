Antonio Mendes inaugura exposição "Vestígios de um Tempo Não Linear" na Casa Guita, em Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Mostra com curadoria de Filipe Campello celebra os 60 anos do artista pernambucano e propõe uma leitura sensível sobre memória, tempo e pintura

Clique aqui e escute a matéria

No dia 27 de setembro (sábado), das 14h às 18h, será aberta ao público a mostra Vestígios de um Tempo Não Linear, do artista plástico pernambucano Antonio Mendes, com curadoria de Filipe Campello, filósofo e professor da UFPE. A exposição acontece na Casa Guita, localizada na Rua Saldanha Marinho, 206, em Olinda/PE, e segue até o dia 24 de outubro.

Comemorando seus 60 anos, Mendes apresenta obras que revelam uma trajetória que transita entre o caos e a ordem, entre a memória e o tempo. O artista construiu uma poética marcada pela tensão entre cores vibrantes, traços em expansão e fragmentos de tempo que atravessam suas telas.

A mostra evidencia como Mendes elabora sua pintura a partir de lembranças, afetos e paisagens que retornam em diferentes formas: ora figurativas, ora abstratas. Esses vestígios, longe de se prenderem a uma linearidade, se organizam no que a filósofa Leda Maria Martins define como “tempo espiralar”, um movimento em que passado, presente e futuro se sobrepõem e se reatualizam.

Em Vestígios de um Tempo Não Linear, um episódio familiar ajuda a entender sua poética: ele evoca, por exemplo, a lembrança de seu avô, que, diante da escassez de recursos, ergueu uma cerca com latas de óleo e arame. Essa memória, transportada para a pintura, transforma precariedade em invenção estética, aproximando a modernidade de Rothko e Mondrian, pintores abstratos, do improviso popular.

A exposição não se configura como uma retrospectiva tradicional. Vestígios de um Tempo Não Linear propõe uma leitura aberta e em movimento da obra de Antonio Mendes. Sua pintura é feita de retornos e reinvenções, mostrando que o aparente caos guarda uma ordem própria, sensível, livre e em constante transformação.

“Este momento tem um significado especial para mim. Não é um olhar para trás, mas uma forma de revisitar meu caminho e perceber como cada fragmento da minha história ganha novas camadas e sentidos. É meu modo de dar continuidade ao que nunca se fecha: uma construção em movimento”, destaca Antonio Mendes.

Trajetória do artista

Nascido em Recife, em 1965, Antonio Mendes é artista plástico e também psicólogo. Iniciou seus estudos de desenho e pintura em 1987, com o professor Amaro Crisóthomo, e posteriormente fez cursos no Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco. Frequentou ainda o ateliê da artista Maria Carmem, experiência fundamental para sua estrutura de trabalho.

Ao longo da carreira, participou de várias coletivas e realizou individuais marcantes, entre elas: “Paisagem II” (1993), “Múltiplos” (1997), “Casa Amarela” (2003), “A Persistência da Paisagem” (2012), “Ego em Suspensão e Fragmentos de Luz” (2019) e “Entre dissonâncias e silêncios” (2022).

Sua pintura nasceu ligada à tradição paisagista figurativa, marcada pelos cenários de sua vivência. Com os anos, desloca seu foco para simplificação de formas, com um olhar mais interpretativo.

Serviço