Recife inaugura nova sede do Centro Dom Helder Câmara para preservar memória do arcebispo
Acervo de manuscritos, imagens e documentos do "Dom da Paz" ganha espaço revitalizado na Boa Vista, após anos em guarda provisória na Unicap
O Recife ganhou, neste domingo (21), a nova sede do Centro de Documentação Dom Helder Câmara (CEDOHC), no bairro da Boa Vista. O espaço, instalado no Edifício Arquiteto Zildo Sena Caldas, ao lado da Igreja das Fronteiras, abrigará o acervo do arcebispo emérito de Olinda e Recife, referência mundial na defesa dos direitos humanos e da paz.
O centro reúne mais de 200 mil páginas de manuscritos, 18 mil imagens, além de livros, vídeos, correspondências e documentos históricos. Desde 2020, o material estava sob a guarda da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), depois que o prédio original foi invadido e vandalizado. Agora, volta ao espaço idealizado pelo próprio Dom Helder, garantindo preservação, pesquisa e acesso público.
“Dom Helder precisa ter a sua história preservada, mantida, sobretudo para ensinar as futuras gerações. Precisamos manter sempre a chama viva”, afirmou o prefeito João Campos durante a inauguração.
Preservar a história
A cerimônia contou ainda com a presença do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, que abençoou o local. “O povo que não conhece a sua história, que não tem memória, também não tem presente nem futuro. Esse espaço é para que as futuras gerações possam ter acesso à memória de alguém tão importante”, destacou.
O convênio firmado entre a Prefeitura do Recife e o Instituto Dom Helder Câmara prevê repasse anual de R$ 300 mil para assegurar a preservação do acervo e atividades do centro.
Conhecido como o “Dom da Paz”, Dom Helder Câmara foi indicado quatro vezes ao Prêmio Nobel da Paz e marcou sua trajetória pela defesa dos mais pobres e pela luta contra as desigualdades sociais. Seu nome foi recentemente aprovado pelo Congresso Nacional para ser inscrito no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, aguardando sanção presidencial.