Com conclusão prevista para dezembro, Compesa anuncia avanços em obras de ampliação do sistema de esgotamento no Recife
Intervenções estão sendo realizadas por meio da Parceria Público-Privada com a BRK e contam com investimento na ordem de R$ 52 milhões
Clique aqui e escute a matéria
Com 17 frentes de serviço em andamento nos bairros do Pina, Boa Viagem, Afogados, Bongi e Ilha Joana Bezerra, as obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Recife têm conclusão prevista até dezembro de 2025. A iniciativa também contempla os bairros do Coque, Cabanga e Prado, que estão no planejamento ou já receberam as obras.
As intervenções estão sendo realizadas por meio da Parceria Público-Privada entre a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) e a BRK e contam com investimento na ordem de R$ 52 milhões. O projeto de expansão da rede deve beneficiar cerca de 38 mil pessoas.
“Planejamos cada etapa com muito cuidado para equilibrar dois pontos fundamentais: a agilidade na execução das obras e o menor impacto possível para quem circula pela cidade. Por isso, optamos por concentrar parte das atividades à noite e organizar toda a sinalização necessária durante o dia. Essa logística tem sido essencial para manter o trânsito fluindo e, ao mesmo tempo, avançar no ritmo esperado”, explica o diretor da Compesa, Ricardo Torres.
De acordo com a companhia, até o momento foram assentados mais de 30 mil metros de redes de esgoto na obra. O projeto tem como objetivo ampliar a cobertura de coleta e tratamento de esgoto na capital pernambucana.
Além disso, a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Cabanga já está operando em plena capacidade. Localizada na Zona Sul do Recife, a unidade é considerada a maior estação de tratamento de esgoto do Estado e recebe as redes que estão sendo implantadas na obra de ampliação do sistema de esgotamento sanitário da cidade.
Desde o último mês de março, a ETE Cabanga passou a funcionar com um novo sistema, que ampliou sua capacidade de tratamento e removeu cerca de 792 toneladas de carga orgânica.
Frentes de serviço
Pina - total de frentes: 6 (4 diurnas e 2 noturnas)
Avenida Domingos Ferreira:
Implantação de 300 m de tubulação (turno noturno)
Equipamentos permanecem no local durante o dia, devidamente sinalizados
Lado leste da via (entre as ruas Ondina e Pereira da Costa):
Interdição de 2 faixas à esquerda (à noite) e 1 faixa (durante o dia)
Previsão de conclusão: 3 de outubro
Lado oeste da via: início após conclusão do lado leste
Previsão de conclusão: dezembro/2025
Total já implantado na via: 2,24 km
Meta até dezembro: +960 m
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Rua Pereira da Costa:
Obra em regime ininterrupto, com interdição total da via
Implantação de 133 m de tubulação
Previsão de conclusão: 3 de outubro
Desvio alternativo: Rua Vinte e Seis de Janeiro
Rua Santos Leite:
Construção de uma estação elevatória de esgoto (equipe diurna)
Afogados - total de frentes: 4 (3 diurnas e 1 noturna)
Avenida Sul:
Previsão de conclusão: 30 de setembro
Implantação de 904 m de tubulação concluída
Etapa atual: recuperação das placas de concreto
Local: altura do nº 1800 (faixa exclusiva de ônibus)
Desvio: pela faixa de trânsito misto da própria Av. Sul
Horário das obras: 7h30 às 17h, segunda a sábado
Rua da Paz:
Trecho: da Rua Nicolau Pereira até a Rua João Carlos Guimarães
Implantação de 213 m de tubulação
Trabalhos dia e noite para acelerar execução
Previsão de conclusão: 19 de dezembro
Interdição: duas faixas da via local
Praça da Paz:
Construção de uma estação elevatória de esgoto
Prado - total de frentes: 4 (todas diurnas)
Locais: Ruas Padre Teófilo, Poá, Alfredo Pereira Borba e trecho da Av. Eng. Abdias de Carvalho
Previsão de término: dezembro/2025
Meta: implantação de 820 m de tubulação
Ilha Joana Bezerra - total de frentes: 3
Rua Jansen: aplicação de pavimento
Rua Ibiporã:
Construção de uma estação elevatória de esgoto
Previsão de conclusão: setembro/2025