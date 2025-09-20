Com conclusão prevista para dezembro, Compesa anuncia avanços em obras de ampliação do sistema de esgotamento no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Intervenções estão sendo realizadas por meio da Parceria Público-Privada com a BRK e contam com investimento na ordem de R$ 52 milhões

Com 17 frentes de serviço em andamento nos bairros do Pina, Boa Viagem, Afogados, Bongi e Ilha Joana Bezerra, as obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Recife têm conclusão prevista até dezembro de 2025. A iniciativa também contempla os bairros do Coque, Cabanga e Prado, que estão no planejamento ou já receberam as obras.

As intervenções estão sendo realizadas por meio da Parceria Público-Privada entre a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) e a BRK e contam com investimento na ordem de R$ 52 milhões. O projeto de expansão da rede deve beneficiar cerca de 38 mil pessoas.

“Planejamos cada etapa com muito cuidado para equilibrar dois pontos fundamentais: a agilidade na execução das obras e o menor impacto possível para quem circula pela cidade. Por isso, optamos por concentrar parte das atividades à noite e organizar toda a sinalização necessária durante o dia. Essa logística tem sido essencial para manter o trânsito fluindo e, ao mesmo tempo, avançar no ritmo esperado”, explica o diretor da Compesa, Ricardo Torres.

De acordo com a companhia, até o momento foram assentados mais de 30 mil metros de redes de esgoto na obra. O projeto tem como objetivo ampliar a cobertura de coleta e tratamento de esgoto na capital pernambucana.

Além disso, a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Cabanga já está operando em plena capacidade. Localizada na Zona Sul do Recife, a unidade é considerada a maior estação de tratamento de esgoto do Estado e recebe as redes que estão sendo implantadas na obra de ampliação do sistema de esgotamento sanitário da cidade.

Desde o último mês de março, a ETE Cabanga passou a funcionar com um novo sistema, que ampliou sua capacidade de tratamento e removeu cerca de 792 toneladas de carga orgânica.

Frentes de serviço

Pina - total de frentes: 6 (4 diurnas e 2 noturnas)

Avenida Domingos Ferreira:

Implantação de 300 m de tubulação (turno noturno)

Equipamentos permanecem no local durante o dia, devidamente sinalizados

Lado leste da via (entre as ruas Ondina e Pereira da Costa):

Interdição de 2 faixas à esquerda (à noite) e 1 faixa (durante o dia)

Previsão de conclusão: 3 de outubro

Lado oeste da via: início após conclusão do lado leste

Previsão de conclusão: dezembro/2025

Total já implantado na via: 2,24 km

Meta até dezembro: +960 m

Rua Pereira da Costa:

Obra em regime ininterrupto, com interdição total da via

Implantação de 133 m de tubulação

Previsão de conclusão: 3 de outubro

Desvio alternativo: Rua Vinte e Seis de Janeiro

Rua Santos Leite:

Construção de uma estação elevatória de esgoto (equipe diurna)

Afogados - total de frentes: 4 (3 diurnas e 1 noturna)

Avenida Sul:

Previsão de conclusão: 30 de setembro

Implantação de 904 m de tubulação concluída

Etapa atual: recuperação das placas de concreto

Local: altura do nº 1800 (faixa exclusiva de ônibus)

Desvio: pela faixa de trânsito misto da própria Av. Sul

Horário das obras: 7h30 às 17h, segunda a sábado

Rua da Paz:

Trecho: da Rua Nicolau Pereira até a Rua João Carlos Guimarães

Implantação de 213 m de tubulação

Trabalhos dia e noite para acelerar execução

Previsão de conclusão: 19 de dezembro

Interdição: duas faixas da via local

Praça da Paz:

Construção de uma estação elevatória de esgoto

Prado - total de frentes: 4 (todas diurnas)

Locais: Ruas Padre Teófilo, Poá, Alfredo Pereira Borba e trecho da Av. Eng. Abdias de Carvalho

Previsão de término: dezembro/2025

Meta: implantação de 820 m de tubulação

Ilha Joana Bezerra - total de frentes: 3

Rua Jansen: aplicação de pavimento

Rua Ibiporã:

Construção de uma estação elevatória de esgoto

Previsão de conclusão: setembro/2025

