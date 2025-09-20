fechar
Com conclusão prevista para dezembro, Compesa anuncia avanços em obras de ampliação do sistema de esgotamento no Recife

Intervenções estão sendo realizadas por meio da Parceria Público-Privada com a BRK e contam com investimento na ordem de R$ 52 milhões

Por JC Publicado em 20/09/2025 às 10:58
Projeto de expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário do Recife deve beneficiar cerca de 38 mil pessoas
Projeto de expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário do Recife deve beneficiar cerca de 38 mil pessoas - Divulgação

Com 17 frentes de serviço em andamento nos bairros do Pina, Boa Viagem, Afogados, Bongi e Ilha Joana Bezerra, as obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Recife têm conclusão prevista até dezembro de 2025. A iniciativa também contempla os bairros do Coque, Cabanga e Prado, que estão no planejamento ou já receberam as obras.

As intervenções estão sendo realizadas por meio da Parceria Público-Privada entre a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) e a BRK e contam com investimento na ordem de R$ 52 milhões. O projeto de expansão da rede deve beneficiar cerca de 38 mil pessoas.

“Planejamos cada etapa com muito cuidado para equilibrar dois pontos fundamentais: a agilidade na execução das obras e o menor impacto possível para quem circula pela cidade. Por isso, optamos por concentrar parte das atividades à noite e organizar toda a sinalização necessária durante o dia. Essa logística tem sido essencial para manter o trânsito fluindo e, ao mesmo tempo, avançar no ritmo esperado”, explica o diretor da Compesa, Ricardo Torres.

De acordo com a companhia, até o momento foram assentados mais de 30 mil metros de redes de esgoto na obra. O projeto tem como objetivo ampliar a cobertura de coleta e tratamento de esgoto na capital pernambucana.

Além disso, a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Cabanga já está operando em plena capacidade. Localizada na Zona Sul do Recife, a unidade é considerada a maior estação de tratamento de esgoto do Estado e recebe as redes que estão sendo implantadas na obra de ampliação do sistema de esgotamento sanitário da cidade.

Desde o último mês de março, a ETE Cabanga passou a funcionar com um novo sistema, que ampliou sua capacidade de tratamento e removeu cerca de 792 toneladas de carga orgânica.

Frentes de serviço

Pina - total de frentes: 6 (4 diurnas e 2 noturnas)

Avenida Domingos Ferreira:
Implantação de 300 m de tubulação (turno noturno)
Equipamentos permanecem no local durante o dia, devidamente sinalizados
Lado leste da via (entre as ruas Ondina e Pereira da Costa):
Interdição de 2 faixas à esquerda (à noite) e 1 faixa (durante o dia)
Previsão de conclusão: 3 de outubro
Lado oeste da via: início após conclusão do lado leste
Previsão de conclusão: dezembro/2025
Total já implantado na via: 2,24 km
Meta até dezembro: +960 m

Rua Pereira da Costa:
Obra em regime ininterrupto, com interdição total da via
Implantação de 133 m de tubulação
Previsão de conclusão: 3 de outubro
Desvio alternativo: Rua Vinte e Seis de Janeiro

Rua Santos Leite:
Construção de uma estação elevatória de esgoto (equipe diurna)

Afogados - total de frentes: 4 (3 diurnas e 1 noturna)

Avenida Sul:
Previsão de conclusão: 30 de setembro
Implantação de 904 m de tubulação concluída
Etapa atual: recuperação das placas de concreto
Local: altura do nº 1800 (faixa exclusiva de ônibus)
Desvio: pela faixa de trânsito misto da própria Av. Sul
Horário das obras: 7h30 às 17h, segunda a sábado

Rua da Paz:
Trecho: da Rua Nicolau Pereira até a Rua João Carlos Guimarães
Implantação de 213 m de tubulação
Trabalhos dia e noite para acelerar execução
Previsão de conclusão: 19 de dezembro
Interdição: duas faixas da via local

Praça da Paz:
Construção de uma estação elevatória de esgoto

Prado - total de frentes: 4 (todas diurnas)
Locais: Ruas Padre Teófilo, Poá, Alfredo Pereira Borba e trecho da Av. Eng. Abdias de Carvalho
Previsão de término: dezembro/2025
Meta: implantação de 820 m de tubulação

Ilha Joana Bezerra - total de frentes: 3
Rua Jansen: aplicação de pavimento

Rua Ibiporã:
Construção de uma estação elevatória de esgoto
Previsão de conclusão: setembro/2025

