Ação do TJPE leva serviços gratuitos para a comunidade do Coque no dia 25 de setembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

População terá acesso a atendimentos para emissão gratuita de RG, orientações relacionadas a benefícios e programas sociais, dentre outros

Clique aqui e escute a matéria

A comunidade do Coque, localizada na Ilha Joana Bezerra, na região central do Recife, vai receber uma ação de cidadania do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) no dia 25 de setembro.

O evento acontece por meio da Casa de Justiça e Cidadania (CJC) do Coque, unidade do Núcleo de Conciliação (Nupemec) do TJPE com o objetivo de aproximar a Justiça da população por meio da oferta de serviços essenciais e gratuitos.

A iniciativa conta com o apoio da Secretaria de Defesa Social (SDS), do Balcão de Direitos, da Prefeitura do Recife e do escritório de advocacia Coelho & Dalle Advogados, e será realizada a partir das 8h, na Rua Cabo Eutrópio, nº 178, Ilha Joana Bezerra.

Confira os serviços: