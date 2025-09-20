Ação do TJPE leva serviços gratuitos para a comunidade do Coque no dia 25 de setembro
População terá acesso a atendimentos para emissão gratuita de RG, orientações relacionadas a benefícios e programas sociais, dentre outros
Clique aqui e escute a matéria
A comunidade do Coque, localizada na Ilha Joana Bezerra, na região central do Recife, vai receber uma ação de cidadania do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) no dia 25 de setembro.
O evento acontece por meio da Casa de Justiça e Cidadania (CJC) do Coque, unidade do Núcleo de Conciliação (Nupemec) do TJPE com o objetivo de aproximar a Justiça da população por meio da oferta de serviços essenciais e gratuitos.
A iniciativa conta com o apoio da Secretaria de Defesa Social (SDS), do Balcão de Direitos, da Prefeitura do Recife e do escritório de advocacia Coelho & Dalle Advogados, e será realizada a partir das 8h, na Rua Cabo Eutrópio, nº 178, Ilha Joana Bezerra.
Confira os serviços:
- Emissão gratuita de RG, já no novo formato da Carteira de Identidade Nacional (CIN)
- Emissão gratuita de 2ª via de certidões de nascimento, casamento e óbito
- Atendimento jurídico, realizado pelo escritório Coelho & Dalle Advogados
- Serviços do Conecta Recife e Balcão.gov, com orientações e encaminhamentos relacionados a benefícios e programas sociais
- Agendamento para unidades de saúde da família (USF)
- Solicitação do cartão Vem Idoso
- Agendamento para o Tribunal Regional Eleitoral (TRE)
- Cadastro de donos de imóveis no Programa Promorar
- Apoio para solucionar problemas de acesso à conta Gov.br